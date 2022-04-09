У КНДР підтримали РФ на тлі війни в Україні та спрогнозували "програш Вашингтона"

Оглядач державного ЗМІ поставив під сумнів скоєння Росією воєнних злочинів в Україні, а також назвав повномасштабну війну "кризою США".

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У КНДР виступили на підтримку Росії на тлі повномасштабної війни проти України та санкцій, які запроваджують проти держави-агресора США. Міжнародний оглядач державного Центрального телеграфного агентства Північної Кореї Кім Мен Чхоль поставив під сумнів факт скоєння російськими військами воєнних злочинів, а також спрогнозував безповоротний "програш Вашингтона". Про це повідомляє Mk.co.

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Зокрема, Кім Мен Чхоль назвав війну в Україні "кризою США", додавши, що звинувачення Вашингтоном інших країн у порушенні прав людини та введенні проти них санкцій призведе до того, що "будуть виявлені аморальні злочини" самої американської сторони.

"Постійний шум із боку США та західних країн про "воєнні злочини" — це частина психологічної операції, спрямованої на злам російської держави... Зрештою, програє саме Вашингтон", — заявив оглядач державного агентства КНДР.

Також автор заяви висловив думку, що Сполучені Штати хочуть "зірвати куш" в умовах війни РФ проти України та "чіпляються за засоби санкційного тиску", щоб придушити країни, які заважають збереженню лідерства американської держави у світі.

Нагадаємо, 24 березня на Генасамблеї ООН КНДР також не підтримала резолюцію із закликом до Росії зупинити війну проти України.

Раніше Фокус розбирався, які економічні санкції допоможуть Росії опинитися в одному ряду з КНДР за рівнем ізольованості зовнішніх ринків.