У ЄС та США зріс попит на бункери через загрозу застосування РФ ядерної зброї, — Newsweek
Заявки на будівництво й облаштування бункерів зросли після того, як на РосТВ пригрозили Великобританії ядерним ударом за допомогу Україні.
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У Європі зафіксовано попит на бомбосховища та бункери на тлі побоювань, що Росія у війні проти України може застосувати ядерну зброю. Про це пише видання Newsweek.
За даними журналістів, жителі Німеччини, Франції, Швейцарії та Великобританії почали частіше шукати інформацію про купівлю чи будівництво захисних споруд на тлі того, що повномасштабна війна в Україні може вийти за межі країни. Крім цього, у США також побоюються, що президент РФ Володимир Путін може піти на ескалацію конфлікту та застосувати ядерну зброю.
"У перші кілька тижнів березня люди були дуже налякані та потребували негайної допомоги", — розповів представник фірми Bühler GmbH, яка займається створенням та облаштуванням бункерів, і додав, що запити на нові бомбосховища почали частіше з'являтися після 24 лютого.
У Німеччині профільні фахівці зі сховищ щодня отримують по 1 000 дзвінків від громадян, які "божеволіють" на тлі повномасштабної війни в Україні та можливої загрози застосування ЯЗ.
"Наразі в Німеччині налічується 599 громадських притулків. Ми перевіримо, чи зможемо ми модернізувати більше таких систем. У будь-якому разі демонтаж зупинено. Країна також працює над новими концепціями, які дозволять підземним паркуванням, станціям метро та підвалам стати можливими сховищами", — стверджувала раніше міністриня внутрішніх справ Ненсі Фезер.
Більше того, як пише видання Newsweek, попит на бомбосховища в Європі знову виріс після того, як на федеральному телебаченні Росії заговорили про успішне випробування міжконтитентальної балістичної ракети "Сармат", а президент РФ Володимир Путін пригрозив країнам Заходу "блискавичними ударами" за допомогу Україні.
Нагадаємо, в середині квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що Росія не планує застосовувати ядерну зброю. За словами російського міністра, Москва є одним із головних запобіжників від глобальної катастрофи, і в процесі війни з Україною не використовуватиме озброєння масового ураження.
Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, не заперечує, що Володимир Путін може застосувати хімічну або ядерну зброю.
Також повідомлялося, що 1 травня до Конгресу США внесли резолюцію, яка дозволить президенту Джо Байдену задіяти американську армію на території України за умови, якщо РФ застосує ядерну, хімічну чи біологічну зброю.