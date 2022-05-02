У ЄС та США зріс попит на бункери через загрозу застосування РФ ядерної зброї, — Newsweek

Заявки на будівництво й облаштування бункерів зросли після того, як на РосТВ пригрозили Великобританії ядерним ударом за допомогу Україні.

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У Європі зафіксовано попит на бомбосховища та бункери на тлі побоювань, що Росія у війні проти України може застосувати ядерну зброю. Про це пише видання Newsweek.

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За даними журналістів, жителі Німеччини, Франції, Швейцарії та Великобританії почали частіше шукати інформацію про купівлю чи будівництво захисних споруд на тлі того, що повномасштабна війна в Україні може вийти за межі країни. Крім цього, у США також побоюються, що президент РФ Володимир Путін може піти на ескалацію конфлікту та застосувати ядерну зброю.

"У перші кілька тижнів березня люди були дуже налякані та потребували негайної допомоги", — розповів представник фірми Bühler GmbH, яка займається створенням та облаштуванням бункерів, і додав, що запити на нові бомбосховища почали частіше з'являтися після 24 лютого.

У Німеччині профільні фахівці зі сховищ щодня отримують по 1 000 дзвінків від громадян, які "божеволіють" на тлі повномасштабної війни в Україні та можливої загрози застосування ЯЗ.

"Наразі в Німеччині налічується 599 громадських притулків. Ми перевіримо, чи зможемо ми модернізувати більше таких систем. У будь-якому разі демонтаж зупинено. Країна також працює над новими концепціями, які дозволять підземним паркуванням, станціям метро та підвалам стати можливими сховищами", — стверджувала раніше міністриня внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Більше того, як пише видання Newsweek, попит на бомбосховища в Європі знову виріс після того, як на федеральному телебаченні Росії заговорили про успішне випробування міжконтитентальної балістичної ракети "Сармат", а президент РФ Володимир Путін пригрозив країнам Заходу "блискавичними ударами" за допомогу Україні.

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Нагадаємо, в середині квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що Росія не планує застосовувати ядерну зброю. За словами російського міністра, Москва є одним із головних запобіжників від глобальної катастрофи, і в процесі війни з Україною не використовуватиме озброєння масового ураження.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, не заперечує, що Володимир Путін може застосувати хімічну або ядерну зброю.

Також повідомлялося, що 1 травня до Конгресу США внесли резолюцію, яка дозволить президенту Джо Байдену задіяти американську армію на території України за умови, якщо РФ застосує ядерну, хімічну чи біологічну зброю.