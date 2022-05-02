В ЕС и США вырос спрос на бункеры из-за угрозы применения РФ ядерного оружия, - Newsweek

Заявки на строительство и обустройство бункеров выросли после того, как на росТВ пригрозили Великобритании ядерным ударом за помощь Украине.

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В Европе зафиксирован спрос на бомбоубежища и бункеры на фоне опасений, что Россия в войне против Украины может применить ядерное оружие. Об этом пишет издание Newsweek.

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По данным журналистов, жители Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании стали чаще искать информацию о покупке или строительстве защитных сооружений на фоне того, что полномасштабная война в Украине может выйти за границы страны. Помимо этого, в США также опасаются, что президент РФ Владимир Путин может пойти на эскалацию конфликта и применить ядерное оружие.

"В первые несколько недель марта люди были очень напуганы и нуждались в немедленной помощи", — рассказал представитель фирмы Bühler GmbH, которая занимается созданием и обустройством бункеров, и добавил, что запросы на новые бомбоубежища стали чаще появляться после 24 февраля.

В Германии профильные специалисты по убежищам ежедневно получают по 1000 звонков от граждан, которые "сходят с ума" на фоне полномасштабной войны в Украине и возможной угрозы применения ЯО.

"В настоящее время в Германии насчитывается 599 общественных убежищ. Мы проверим, сможем ли мы модернизировать больше таких систем. В любом случае демонтаж остановлен. Страна также работает над новыми концепциями, которые позволят подземным парковкам, станциям метро и подвалам стать возможными убежищами", — утверждала ранее министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Более того, как пишет издание Newsweek, спрос на бомбоубежища в Европе снова вырос после того, как на федеральном телевидении России заговорили об успешном испытании межконтитентальной баллистической ракеты "Сармат", а президент РФ Владимир Путин пригрозил странам Запада "молниеносными ударами" за помощь Украине.

[ + – ] В эфире росТВ угрожали странам Европы применением ядерного оружия

Напомним, в середине апреля глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что Россия не планирует применять ядерное оружие. По словам российского министра, Москва является одним из главных предохранителей от глобальной катастрофы, и в ходе войны с Украиной не будет использовать вооружение массового поражения.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, не исключает, что Владимир Путин может применить химическое или ядерное оружие.

Также сообщалось, что 1 мая в Конгресс США внесли резолюцию, которая позволит президенту Джо Байдену задействовать американскую армию на территории Украины при условии, если РФ применит ядерное, химическое или биологическое оружие.