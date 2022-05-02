"У нас достатньо військових": Данілов розповів, що Україні не потрібна нова хвиля мобілізації (відео)

Під час спілкування з журналістами секретар РНБО запевнив, що сьогодні Україна має достатню кількість військовослужбовців, щоб захистити країну.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі Єдиного національного марафону розповів про необхідність чергової хвилі мобілізації.

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На думку Данілова, на сьогодні Збройні Сили України достатньо укомплектовані для подальшого опору військам РФ, а зараз бійці проходять навчання та тренуються, щоб швидко опанувати нову зброю, яку країни-союзниці активно постачають Україні. Їхньої кількості, як зазначив секретар РНБО, достатньо для захисту країни від російських окупантів.

"На сьогодні у нас достатньо військових, які прийшли у військкомати, яких ми залучили. Зараз тривають тренування та підготовка наших бійців. Того, що ми зробили насамперед, достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну", — сказав він.

[ + – ] Олексій Данілов про мобілізацію в Україні

Він також зазначив, що перелом у війні поки що не відбувся: для цього знадобиться час, щоб навчити українських військових користуватися новим озброєнням, яке постачають країни Заходу.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого є загиблі та поранені. В оперативному командуванні "Південь" підтверджують, що удару завдали по кількох об'єктах інфраструктури, зокрема пошкоджено релігійну споруду.

Також Фокус розповідав, що згідно з опитуванням американського видання Washington Post, більшість американців підтримує військову та гуманітарну підтримку України. Близько 73% респондентів кажуть, що Сполучені Штати роблять або достатньо, або замало для підтримки України.