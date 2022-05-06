Путін може припуститися "фатальної помилки" і спровокувати революцію в РФ, — експерт

За словами історика Каміла Галєєва, можливість оголошення загальної мобілізації в Росії 9 травня становить 20%. Путін може піти на це, щоб підвищити свій рейтинг.

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Напередодні 9 травня і чергових роковин Дня Перемоги висловлюються припущення щодо планів Володимира Путіна на цей день: можливого офіційного оголошення війни Україні та початку мобілізації серед російського населення. Історик Каміль Галєєв припускає, що з певною часткою ймовірності президент РФ може піти на такий крок, який стане його "фатальною помилкою". Про це експерт із Росії написав у Twitter.

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Галєєв виходить зі звичок і характеру російського лідера та припускає, що ймовірність оголошення загальної мобілізації 9 травня зараз на рівні 20%.

Експерт вважає, що Путін може піти на підвищення ставок у війні з Україною насамперед заради піар-ефекту, щоб тим самим досягти більшої підтримки серед лояльного йому російського населення. Однак це, на думку Галєєва, це буде його "фатальною помилкою".

"Дехто стверджує, ніби Путін не оголосить масову мобілізацію 9 травня, тому що це було б безглуздо. Я заперечую. Це було б безглуздо, і водночас він може піти на це. Звідси підвищений ризик революції", — зазначає експерт.

На його думку, у такому разі масова мобілізація проводитиметься в умовах відсутності організаційних можливостей й у межах військової доктрини, яка фактично унеможливлює мобілізацію. Казарми та тренувальні бази будуть переповнені величезною кількістю невмотивованих новобранців під слабким керівництвом. І ці новобранці знатимуть, що їх відправлять в Україну, де на них, швидше за все, чекає смерть.

За оцінками Галєєва, можливість успішного масового повстання у Росії близька до нуля, але в разі масової мобілізації вона різко зростає.

Раніше Фокус повідомляв, що, за розвідданими ГУР, у прикордонних регіонах РФ готуються до можливої мобілізації. Українська розвідка встановила, що в РФ триває прихована мобілізація для поповнення резервів окупаційних військ в Україні.

Військкомати в РФ працюють у посиленому режимі. Від кожного округу вимагають по 200 "добровольців" щотижня.