Лавров был в шоке, когда узнал, что Путин начнет войну в Украине, — Bellingcat

По данным источника, знакомого с дочерью главы МИД РФ, дипломат до последнего не верил, что произойдет полномасштабное вторжение.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был в шоке, когда узнал, что российский лидер Владимир Путин начнет полномасштабную войну в Украине. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев.

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"Источник, который знаком довольно близко – скажу прямо – с дочерью Лаврова, услышал именно это от нее. Что даже Лавров верил до конца, что это будет что-то типа угроз войны, но реально будет касаться только "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война", — сказал Грозев.

Помимо этого расследователь выразил уверенность, что политическая и силовая элита, а также олигархи, приближенные к Путину, могут попытаться его устранить, так как "нет в истории России и вообще в истории мира, случаев, когда какой-то правитель навязывает такую цену" своему окружению.

"Недавно мы с коллегами слушали запись одну одного очень близкого к Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого, и там называет какую-то предполагаемую болезнь, потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они так думают. И это так и есть", – сказал Грозев.

Представитель Bellingcat заверил, что окружение Путина "активно и пассивно обдумывают", как устранить его от власти.

При этом Грозев заявил, что не может подтвердить, информацию о предполагаемой болезни Путина, так как у него нет соответствующих данных. Однако, по словам расследователя, близкие к президенту РФ олигархи говорят, что у него есть проблемы со здоровьем.

"Знаем, что Лубянка (органы государственной безопасности РФ) послала циркулярное письмо где-то месяц назад всем региональным шефам ФСБ, что, если вы услышите, что у него очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы вы на это не обращали внимание. Они тогда все подумали, что это значит, что все с точностью наоборот", — сказал Грозев.

При этом расследователь подчеркнул, что, по его мнению, на самом деле не важно, болен ли Путин.

"Здесь важно, что рядом с ним так думают. А это меняет формулу. Это является фактором при принятии решений", — добавил участник проекта Bellingcat.

Напомним, по данным журналистов, врачи Путина настаивают на необходимости хирургической операции в ближайшее время. Утверждается, что у главы Кремля рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. На время возможного отсутствия, как утверждают журналисты, руководить страной будет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Ранее Фокус разбирался, при каких условиях российские силовики решатся на отстранение Путина от власти.