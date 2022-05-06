Лавров був шокований, коли дізнався, що Путін почне війну в Україні, — Bellingcat

За даними джерела, знайомого з донькою глави МЗС РФ, дипломат до останнього не вірив, що станеться повномасштабне вторгнення.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров був шокований, коли дізнався, що російський лідер, Володимир Путін, почне повномасштабну війну в Україні. Про це в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону заявив головний розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев.

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"Джерело, яке знайоме досить близько — скажу прямо — з дочкою Лаврова, почуло це саме від неї. Що навіть Лавров вірив до кінця, що це буде щось на кшталт загроз війни, але реально стосуватиметься лише "ДНР" та "ЛНР". Він сам був шокований, коли дізнався, що це буде справжня війна", — сказав Грозев.

Крім цього, розслідувач висловив упевненість, що політична і силова еліта, а також олігархи, наближені до Путіна, можуть спробувати його усунути, оскільки "нема в історії Росії й взагалі в історії світу випадків, коли якийсь правитель нав'язує таку ціну" своєму оточенню.

"Нещодавно ми з колегами слухали запис одного дуже близького до Путіна олігарха, який іншому олігарху розповідає, що краще, щоб він помер від цього, і там називає якусь ймовірну хворобу, бо він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію. Ось вони так думають. І це так і є", — сказав Грозев.

Представник Bellingcat запевнив, що оточення Путіна "активно та пасивно обмірковує", як усунути його від влади.

Водночас Грозев заявив, що не може підтвердити інформацію про ймовірну хворобу Путіна, оскільки в нього немає відповідних даних. Проте, за словами розслідувача, близькі до президента РФ олігархи кажуть, що він має проблеми зі здоров'ям.

"Знаємо, що Луб'янка (органи державної безпеки РФ) надіслала циркулярний лист десь місяць тому всім регіональним шефам ФСБ, що, якщо ви почуєте, що він має дуже серйозне захворювання, наполягаємо, щоб ви на це не звертали увагу. Вони тоді всі подумали, що це означає, що все з точністю навпаки", — сказав Грозев.

Водночас розслідувач наголосив, що, на його думку, насправді не важливо, чи хворий Путін.

"Тут важливо, що поруч із ним так думають. А це змінює формулу. Це є фактором під час ухвалення рішень", — додав учасник проєкту Bellingcat.

Нагадаємо, за даними журналістів, лікарі Путіна наполягають на необхідності хірургічної операції найближчим часом. Стверджують, що в глави Кремля рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад. На час можливої відсутності, як стверджують журналісти, керуватиме країною секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

Раніше Фокус розбирався, за яких умов російські силовики наважаться на усунення Путіна від влади.