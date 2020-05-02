Зеленский: мы должны помнить о "трагедии 2 мая" в Одессе ради сильной Украины

Президент выразил мнение, что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину гибели людей во время массовых акций в Одессе 2 мая 2014 года заявил о необходимости эффективного расследования трагических событий и выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом написал Зеленский в Facebook.

"Сегодня – шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину", – написал Зеленский.

Зеленский выразил мнение, что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях.

Он отметил, что сегодня в украинском социуме актуальны ряд вопросов, требующих честных ответов, и вопрос "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?" – один из них.

"Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. А наш общий вызов - вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь - мирная, цветущая и единая страна", – отметил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В 2017 году экс-заместитель начальника управления МВД в Одесской области, фигурант "дела 2 мая" Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации.