Війна з варварами з РФ: Зеленський заявив, що Україна святкуватиме два Дні перемоги (відео)

Російських окупантів, за словами президента, дратує філософія України, яка ставить у пріоритет людську свободу. На відміну від інших народів, які воюють за "батюшку царя, фюрера, партію чи вождя", українці борються за Батьківщину.

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В Україні скоро відзначатимуть два Дні перемоги, а у ворога не залишиться жодного. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Виступ Зеленського записали на Хрещатику. Глава держави говорив на камеру і йшов між протитанковими їжаками у центрі Києва. Зеленський звернувся до великого народу великої України та згадав 24 серпня минулого року. Цього дня країна відзначала 30-річчя незалежності.

"Хрещатиком йшли наші військові, наші захисники, наша техніка. У небі летіла наша Мрія. Немає нічого небезпечнішого за підлого ворога, але немає нічого отруйнішого за уявного друга. Це слова великого українського філософа Григорія Сковороди. 24 лютого ми зрозуміли цю істину, коли вдаваний друг розпочав проти України війну", — сказав він.

Війна з варварами

Зеленський назвав війну Україні з РФ "війною двох світоглядів".

"Варварів, які обстрілюють музей Сковороди та вірять, що їхні ракети можуть знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми вільні люди, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну та нікому не віддамо ні клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День Перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ні клаптика своєї історії", — заявив президент.

Мільйони українців, за словами боролися з нацизмом, пройшли важкий і довгий шлях.

[ + – ] ЗС РФ ракетним ударом знищили музей Сковороди

"Наш ворог мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 травня та перемогу над нацизмом. Щоб слово "денацифікація" отримало шанс. Вигнали нацистів із Луганська, вигнали нацистів із Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі та всього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні особливо надихають нас. Дають віру, що ми точно виженемо окупантів", — зауважив Зеленський.

Підручник з історії України

Українці розумніші за ворога, за словами президента, на одну книгу — підручник історії України.

"Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати і робити правильні висновки. 24 лютого Росія почала наступ. Наступила на ті ж граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни. Але у всіх був один фінал. Нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння", — повідомив він.

У світі не існує кайданів, здатних скувати вільний дух українців і немає окупантів, які приживуться на вільній землі, додав президент.

"Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, якою зараз наш нинішній ворог, ми перемагаємо, бо це наша земля. Хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію і вождя, а ми — за Батьківщину, ми ніколи не воювали проти когось, ми завжди воюємо за себе, за свою свободу і свою незалежність, щоб перемога наших предків була не даремно. Вони боролися за свободу для нас і перемогли. Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо", — наголосив глава держави.

Зеленський нагадав подвиг предків у Другій світовій війні, в якій загинуло понад 8 млн українців, додому не повернувся кожен п'ятий.

"Ми не говоримо "можемо повторити". Бо хотіти повторити 2 194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює усе, що робили вони. Він приречений. Бо був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їх вбивцю. А тому втратить усе. Зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги. А в когось не залишиться жодного", — наголосив він.

Нагадаємо, що Москва на святкування 9 травня не запросила жодного главу іншої держави. У Кремлі заявили, що це — "святе свято для всієї Росії та всіх росіян".

Джерела CNN у березні зазначали наміри президента РФ Володимира Путіна захопити схід України до 9 травня та влаштувати урочистий парад у Москві.