Война с варварами из РФ: Зеленский заявил, что Украина будет праздновать два Дня победы (видео)

Российских оккупантов, по словам президента, раздражает философия Украины, которая ставит в приоритет человеческую свободу. В отличие от других народов, которые воюют за "батюшку царя, фюрера, партию или вождя", украинцы сражаются за Родину.

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В Украине скоро будут отмечать два Дня победы, а у врага не останется ни одного. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Выступление Зеленского записали на Крещатике. Глава государства говорил на камеру и шел между противотанковых ежей в центре Киева. Зеленский обратился к великому народу великой Украины и вспомнил 24 августа прошлого года. В этот день страна отмечала 30-летие независимости.

"По Крещатику шли наши военные, наши защитники, наша техника. В небе летела наша Мрія. Нет ничего опаснее подлого врага, но нет ничего ядовитее мнимого друга. Это слова великого украинского философа Григория Сковороды. 24 февраля мы поняли эту истину, когда притворный друг начал против Украины войну", – сказал он.

Война с варварами

Зеленский назвал войну Украині с РФ "войной двух мировоззрений".

"Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории", – заявил президент.

Миллионы украинцев, по словам боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь.

[ + – ] ВС РФ ракетным ударом уничтожили музей Сковороды

"Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая и победу над нацизмом. Чтобы слово "денацификация" получило шанс. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названые мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру, что мы точно прогоним оккупантов", – заметил Зеленский.

Учебник истории Украины

Украинцы умнее врага, по словам президента, на одну книгу – учебник истории Украины.

"Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы. 24 февраля Россия начала наступление. Наступила на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить тут корни", – сообщил он.

В мире не существует оков, способных сковать свободный дух украинцев и нет оккупантов, которые приживутся на свободной земле, добавил президент.

"Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каков сейчас наш нынешний враг, — мы побеждаем, потому что это наша земля. Кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы — за Родину. Мы никогда не воевали против кого-то. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу и свою независимость. Чтобы победа наших предков была не зря. Они сражались за свободу для нас и победили. Мы деремся за свободу для своих детей, а значит, победим", – отметил глава государства.

Зеленский напомнил подвиг предков во Второй мировой войне, в которой погибли более 8 млн украинцев, домой не вернулся каждый пятый.

"Мы не говорим "можем повторить". Ибо хотеть повторить 2194 дня войны может только безумный. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен. Ибо был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийце. А потому потеряет все. Совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного", – заключил он.

Напомним, что Москва на празднование 9 мая не пригласила ни одного главу другого государства. В Кремле заявили, что это – "святой праздник для всей России и всех россиян".

Источники CNN в марте отмечали намерения президента РФ Владимира Путина захватить восток Украины до 9 мая и устроить торжественный парад в Москве.