Курс підготовки строковиків ЗС РФ перед відправленням на фронт складає чотири дні, — ГУР

Військова розвідка з'ясувала, що через високі втрати російської армії доводиться поповнювати резерви живої сили строковиками. Щоб швидше відправити їх на фронт, росіяни скоротили термін підготовки солдат.

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Незважаючи на неодноразові заяви Кремля про те, що до участі у війні не можна залучати солдатів строкової служби, такі випадки все частіше фіксуються, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Розвідники встановили, що в складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії, що дислокується в місті Іваново, в бойових діях використовують солдат-строковиків. Наразі 98 дивізія бере участь у боях на території Харківської області.

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"Поспішність у питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів, — наголошує ГУР. — Новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ проходять чотириденний курс підготовки. Після чого прямують на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України".

Також військова розвідка з'ясувала, що російська влада "добровільно-примусово" спрямує у Донецьку область до 40 медичних працівників Криму. Термін відрядження — до двох тижнів.

"Водночас частішають випадки дезертирства окупантів, — зазначають у ГУР. — У селі Рибальче Херсонської області розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони не хочуть вступати в бойові дії з українською армією і покинули місце дислокації підрозділу".

Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України дійшла висновку про те, що російські війська вже не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.

Як повідомляв Фокус, у березні міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв не відправляти молодих людей у гарячі точки. Проте лише у підрозділі 6-ї загальновійськової армії, який воював в Україні, нещодавно загинуло 180 призовників.