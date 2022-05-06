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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Курс підготовки строковиків ЗС РФ перед відправленням на фронт складає чотири дні, — ГУР

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Російський солдат-строковик
Російський солдат-строковик

Військова розвідка з'ясувала, що через високі втрати російської армії доводиться поповнювати резерви живої сили строковиками. Щоб швидше відправити їх на фронт, росіяни скоротили термін підготовки солдат.

Незважаючи на неодноразові заяви Кремля про те, що до участі у війні не можна залучати солдатів строкової служби, такі випадки все частіше фіксуються, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Розвідники встановили, що в складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії, що дислокується в місті Іваново, в бойових діях використовують солдат-строковиків. Наразі 98 дивізія бере участь у боях на території Харківської області.

"Поспішність у питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів, — наголошує ГУР. — Новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ проходять чотириденний курс підготовки. Після чого прямують на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України".

Також військова розвідка з'ясувала, що російська влада "добровільно-примусово" спрямує у Донецьку область до 40 медичних працівників Криму. Термін відрядження — до двох тижнів.

"Водночас частішають випадки дезертирства окупантів, — зазначають у ГУР. — У селі Рибальче Херсонської області розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони не хочуть вступати в бойові дії з українською армією і покинули місце дислокації підрозділу".

Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України дійшла висновку про те, що російські війська вже не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.

Як повідомляв Фокус, у березні міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв не відправляти молодих людей у гарячі точки. Проте лише у підрозділі 6-ї загальновійськової армії, який воював в Україні, нещодавно загинуло 180 призовників.