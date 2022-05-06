Курс подготовки срочников ВС РФ перед отправкой на фронт составляет четыре дня, — ГУР

Военная разведка выяснила, что из-за высоких потерь российской армии приходится пополнять резервы живой силы срочниками. Чтобы быстрее отправить их на фронт, россияне сократили срок подготовки солдат.

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Несмотря на неоднократные заявления Кремля о том, что к участию в войне нельзя привлекать солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Разведчики установили, что в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии, дислоцирующейся в городе Иваново, в боевых действиях используют солдат-срочников. Сейчас 98 дивизия участвует в боях на территории Харьковской области.

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"Спешность в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов, — подчеркивает ГУР. — Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят четырехдневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины".

Также военная разведка выяснила, что российские власти "добровольно-принудительно" направляют в Донецкую область до 40 медицинских работников Крыма. Срок командировки – до двух недель.

"Вместе с тем учащаются случаи дезертирства оккупантов, — отмечают в ГУР. — В селе Рыбальче Херсонской области разыскивают 15 военнослужащих РФ. Они не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения".

Напомним, в апреле Служба безопасности Украины пришла к выводу о том, что российские войска уже не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников.

Как сообщал Фокус, в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал не отправлять молодых людей в горячие точки. Однако только в подразделении 6-й общевойсковой армии, которое воевало в Украине, недавно погибло 180 призывников.