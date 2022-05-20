В РФ хотят отменить предельный возраст для службы в армии на фоне войны против Украины

Сейчас пойти служить по контракту в РФ могут россияне не старше 40 лет. Депутаты из пропутинской "Единой России" предложили Госдуме отменить это ограничение.

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Депутаты из провластной партии "Единая Россия" внесли в Государственную думу РФ законопроект об отмене предельных возрастных ограничений для заключения контракта на службу в Вооруженных силах России. Сейчас это сделать могут граждане от 18 до 40 лет. Об этом свидетельствует информация на сайте российского парламента.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники российской армии нужны "высокопрофессиональные специалисты", а таковыми, по мнению авторов инициативы, "они становятся к 40-45 годам".

Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраст (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

В записке также указано, что данный законопроект позволит привлечь на контрактную службу специалистов востребованных специальностей — инженерных, а также в сферах медицинского обеспечения, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других.

Согласно действующей на данный момент редакции российского закона "О воинской обязанности и военной службе", первый контракт на военную службу могут заключить граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы, которым от 18 до 30 лет.

Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена. Документ, авторами которого выступили председатель комитета по обороне, депутат от "Единой России" Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Тем временем, по данным Службы безопасности Украины, российские войска уже не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников.

Их подготовка перед отправкой на фронт составляет всего четыре дня, утверждают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Также украинской разведке удалось выяснить, что в РФ уже идет скрытая мобилизация.