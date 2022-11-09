Ми нічого не знайшли: у МАГАТЕ спростували звинувачення у створенні Україною "брудної бомби"

Глава Агентства Рафаель Гроссі заявив, що інспектори досліджували в Україні три ядерні об'єкти, на яких, як стверджують росіяни, нібито готували радіологічну зброю.

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Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не виявили ознак того, що Україна працює над створенням "брудної бомби". Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, виступаючи на 27-й кліматичній конференції ООН у Єгипті.

"Все, що ми зробили, було негайним, протягом кількох днів у нас сформували інспекційну групу, яка виїхала на три об'єкти, — сказав він. — Ми змогли підтвердити, що не було жодних доказів витоку чи іншого неправомірного використання ядерного матеріалу".

Гендиректор МАГАТЕ пояснив, що Агентство було змушене відреагувати на звинувачення Росії, яка стверджує, що Україна нібито має намір створити "брудну бомбу".

Нагадаємо, у жовтні російські воєначальники обдзвонювали колег з різних країн, стверджуючи, що для створення бомби українці мають намір використовувати відпрацьоване ядерне паливо, яке зберігається на атомних станціях. Бомбу нібито готують в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та виробничому об'єднанні "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

В Офісі президента України звинувачення назвали "абсолютним і цілком передбачуваним маренням". Щоб весь світ міг переконатися, що заяви росіян є безпідставними, в Україну запросили інспекторів МАГАТЕ.

Втім, звинувачення Росії ніхто не сприйняв серйозно, проте з'явилися побоювання, що окупанти можуть самі підірвати "брудну бомбу", щоб досягти ескалації війни. У НАТО прямо заявили, що РФ часто звинувачує один у тому, що має намір зробити сама.