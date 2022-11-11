Масштаби збитків вражають: стан харківського ядерного об'єкту приголомшив МАГАТЕ

Інспектори агентства обстежили Харківський фізико-технічний інститут, переконавшись, що на його території постраждали майже всі будівлі, зокрема та, де знаходиться реактор.

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Експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з 8 по 10 листопада вивчала стан двох ядерних об'єктів, що знаходяться у Харкові: Харківського фізико-технічного інституту та пункту захоронення радіоактивних спецкомбінат "Радон". Місія встановила, що інститут, який займається ядерними дослідженнями, сильно постраждав від російського обстрілу, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Раніше ми отримували інформацію з України про значну шкоду міському ядерному дослідницькому комплексу, але вперше змогли на власні очі побачити об'єкт і повідомити світу про складну ситуацію на ньому, — сказав він. — Хоча рівні радіації були в нормі, масштаби збитків, завданих цьому дослідному центру, вражають і навіть більше, ніж очікувалося. Масштаби й інтенсивність безперервних нападів на ХФТІ порушують усі сім основних принципів ядерної безпеки".

Рівень радіації у нормі, всі матеріали на місці

Гендиректор Агентства зазначив, що інститут має ядерну установку "Джерело нейтронів", яку використовують для досліджень і розробок, а також для виробництва радіоізотопів для медичних і промислових потреб. Її перевели у глибокий підкритичний стан ще 24 лютого, одразу після вторгнення росіян.

[ + – ] На території ХФТІ постраждали майже всі будівлі, зокрема та, в якій розташований ядерний реактор Фото: Слово и Дело

МАГАТЕ знало, що після російських обстрілів на об'єкті не було зафіксовано викидів радіації, незважаючи на пошкодження системи охолодження і будівлі, де знаходиться дизель-генератор. Однак під час візиту до Харкова експерти побачили, що постраждали майже всі будівлі інституту, багато з яких, ймовірно, не підлягають ремонту. Пошкоджено й будівлю, в якій розташований реактор, проте сама установка виявилася цілою.

Керівництво інституту розповіло інспекторам, що тільки за перші три тижні після початку вторгнення об'єкт зазнав більш ніж сотні ракетних та артилерійських обстрілів, а електрики та води не було понад місяць. У будинках розбиті майже всі вікна, зараз їх забивають, щоб зберегти приміщення під час морозів.

Місія перевірила інвентарний список ядерних матеріалів, що зберігаються у ХФТІ та переконалася, що всі матеріали на місці. Ба більше, інспектори вивчили так звані "гарячі камери" — лабораторії, які використовуються для досліджень — і не зафіксувала в них жодних ознак незадекларованого ядерного матеріалу чи діяльності.

Нагадаємо, раніше Рафаель Гроссі повідомив, що інспектори МАГАТЕ відвідали три ядерні об'єкти в Україні й не знайшли на них жодних ознак виготовлення "брудної бомби". Цей візит відбувся після того, як Росія звинуватила Україну у виготовленні радіологічної зброї.

У жовтні російський міністр оборони Сергій Шойгу обдзвонював колег із різних країн, стверджуючи, що для створення бомби українці мають намір використовувати відпрацьоване ядерне паливо, яке зберігається на атомних станціях. Бомбу нібито готують в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах і виробничому об'єднанні "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі. У відповідь Росія отримала звинувачення у підготовці ядерної провокації на території України.