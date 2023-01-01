"Вистачить ще на 2-3 удари": в РФ закінчуються балістичні та крилаті ракети, — ГУР

Росія, за словами спікера розвідки Вадима Скібіцького, зараз може виготовляти ракети, використовуючи залишки комплектуючих, але вони закінчуються, а обсяги випущеної продукції скорочуються.

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У Росії через санкції почався дефіцит балістичних і крилатих ракет. Про це речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів в ефірі єдиного телемарафону.

Насамперед армії Росії зараз не вистачає балістичних "Іскандерів" і крилатих "Калібрів". За оцінками української розвідки, Росія ще може здійснити кілька сильних обстрілів, але запаси поступово вичерпуються. Росіяни дуже давно використовували "Іскандери", дедалі рідше запускають "Калібри", зменшилася також кількість крилатих ракет Х-101 і Х-555, що запускаються літаками.

"Максимум, на що здатна Росія — це два або три такі потужні завдання ударів, як ось ми спостерігали останнім часом", — заявив представник ГУР.

За його словами, зараз Росія може виготовляти ракети, використовуючи залишки комплектуючих, але вони закінчуються, а обсяги випущеної продукції скорочуються. Українська розвідка вживає заходів, щоб не дати російським заводам збільшити виробництво будь-якого озброєння.

1 січня Росія запустила ракети по Києву вперше у 2023 році. Сили протиповітряної оборони збили їх, проте уламки впали на машину у Шевченківському районі столиці.

У грудні з'явилася інформація, що ЗС РФ завдає ударів ракетами Х-55, які Україна передала у 90-х роках у межах Будапештського меморандуму. Українська розвідка вивчила збиті ракети та з'ясувала: щонайменше 3 з них зібрані на території України.