Літаки готуються: у ГУР Міноборони розповіли, коли чекати на масований удар ЗС РФ по Україні

Українська розвідка фіксує тренування ворожої авіації — ЗС РФ відпрацьовують наступний обстріл. Під час чергової атаки можлива комбінація з ракет Х-22, С-300 та іранських дронів-камікадзе.

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Масованого ракетного удару армії Росії по Україні може завдати до 9 або 10 січня. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю агенції "РБК-Україна", яке опубліковано 4 січня.

Дата чергової атаки залежить від запасів окупантів на сьогодні. Можлива комбінація з ракет Х-22, С-300 та дронів-камікадзе, особливо у прифронтових районах, зазначив військовий.

Підготовка до ракетного удару — це складний процес, що включає вибір цілей, проведення розвідки, підготовку ракет, екіпажів, літаків, а також розвідувальних безпілотників.

[ + – ] Росіяни комбінують ракети Х-22 та С-300

"Після завдання ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати і так далі. Тому тиждень-два — це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це", — наголосив Скібіцький.

ГУР Міноборони фіксує тренування ворожої авіації — пілоти перелітають з одного аеродрому на інший і практикують завдання ракетних ударів.

"Отже, йде процес підготовки до наступного обстрілу", — зауважив він.

За словами представника ГУР, ракетна атака росіян залежить і від погоди. Наразі спостерігається нормальна погода для застосування високоточного озброєння.

Запаси іранських дронів Shahed — чи вистачить РФ для нових ударів?

Російська армія зараз, як правило, працює іранськими безпілотниками Shahed у темний час доби. Ракети можуть застосовуватись протягом усього дня, заявив Скібіцький.

"І зараз погода, принаймні, у Києві, підходяща (для масованого удару ракетами — ред.)", — продовжив він.

За даними ГУР, росіяни зараз чекають на чергову партію БПЛА з Ірану, скільки там буде апаратів, ще невідомо.

"Раніше вони завозили партіями 250-300 штук. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів, за контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. В останні дні вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати", — підсумував військовий.

Нагадаємо, що колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж 2 січня заявив про використання ЗС РФ старих ракет, які часто падають на території Росії.

Вадим Скібіцький 1 січня сказав, що в Росії закінчуються балістичні та крилаті ракети. Таких снарядів, за оцінкою ГУР, вистачить максимум на 3 масовані удари по Україні.