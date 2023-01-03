Окупанти запускають по Україні старі ракети, які падають на території РФ, — генерал

За словами ексглави Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, ЗС РФ під час ракетних ударів використовують боєприпаси 40-річної давності, оскільки радянських ракет у їхньому арсеналі достатньо.

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Окупаційні війська РФ запускають старі радянські ракети по території України, проте вони дедалі частіше падають на території Росії. Про це розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв'ю телеканалу Freedom 2 січня.

"Цієї ночі (з 1 на 2 січня — ред.) фіксували прильоти Х-59 і Х-55, це старі радянські ракети, їм 40-50 років. Вони не проходили регламентні роботи, тому вони падають на території Росії або на окупованих територіях, де ведуться бойові дії", — зазначив він.

Понад те, він додав, що подібна проблема спостерігається і з російською ядерною зброєю: як із тактичною, так і зі стратегічною. Регламентні роботи не проводились упродовж десятків років.

Нагадаємо, 1 січня представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що в Росії закінчуються балістичні та крилаті ракети. За його словами, цих снарядів у росіян вистачить ще на 2-3 масованих удари по Україні.

Водночас у Генштабі повідомляли про те, що Україні у 2023 році потрібна далекобійна зброя, яка дозволить уражати ворожі об'єкти на великій відстані.