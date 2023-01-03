Оккупанты запускают по Украине старые ракеты, которые падают на территории РФ, — генерал

По словам экс-главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, ВС РФ во время ракетных ударов используют боеприпасы 40-летней давности, поскольку советских ракет в их арсенале достаточно.

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Оккупационные войска РФ запускают старые советские ракеты по территории Украины, однако они все чаще падают на территории России. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью телеканалу Freedom 2 января.

"Этой ночью (с 1 на 2 января — ред.) фиксировали прилеты Х-59 и Х-55, это старые советские ракеты, им 40-50 лет. Они не проходили регламентные работы, поэтому они падают на территории России или на оккупированных территориях, где ведутся боевые действия", — отметил он.

Более того, он добавил, что подобная проблема наблюдается и с российским ядерным оружием: как с тактическим, так и со стратегическим. Регламентные работы не проводились на протяжении десятков лет.

Напомним, 1 января представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что в России заканчиваются баллистические и крылатые ракеты. По его словам, этих снарядов у россиян хватит еще на 2-3 массированных удара по Украине.

В то же время в Генштабе сообщали о том, что Украине в 2023 году требуется дальнобойное оружие, которое позволит поражать вражеские объекты на большом расстоянии.