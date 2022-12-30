Слабое ПВО и ракеты "Калибр": в ISW заявили о неспособности РФ защитить тыл от ударов ВСУ

По данным Института изучения войны, частые и эффективные удары по военным объектам в России показывают неэффективность систем ее защиты. Только за декабрь БПЛА атаковали авиабазу в Энгельсе 3 раза.

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Российская армия не в состоянии эффективно защищать свою территорию, несмотря на заявления министерства обороны РФ "бесконечном" запасе ракет "Калибр". К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны в отчете от 29 декабря.

Российские военные чиновники в ответ на оценки Запада об исчерпании запасов высокоточного вооружения в ходе массированных ракетных ударов по Украине 29 декабря заявили, что у ВС РФ "Калибры" не закончатся никогда".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря говорил, что россияне мечтают выйти на производство 20 ракет "Калибр" в месяц.

"Российские силы значительно истощили арсенал систем высокоточного оружия, но в ближайшее время они могут продолжить масштабные угрозы украинской критической инфраструктуре, причиняя значительные страдания гражданским", — убеждены специалисты ISW.

Удары по аэродрому в Энгельсе

Частые и эффективные удары ВСУ по военным объектам далеко в тылу России показывают неэффективность ПВО врага против дронов, отметили эксперты.

Украинские силы атаковали авиабазу Энгельс беспилотниками 3 раза за декабрь. Очевидно, что захватчики уже пытаются бороться с воздушными угрозами внутри территории РФ, заметили авторы отчета.

[ + – ] Повторяющиеся удары ВСУ по авиабазе в Энгельсе могут усилить критику военных блогеров Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

"Появился высокий спрос на ПВО для полевых штабов возле линии фронта в Украине, а также для защиты стратегических объектов, таких как авиабаза Энгельс", — сказано в докладе.

Повторяющиеся удары ВСУ по авиабазе в Энгельсе могут усилить критику в сообществе военных блогеров и журналистов из-за неспособности армии РФ защитить территорию от украинских ударов, констатировали в ISW.

"Один известный российский блогер спросил, как украинские БПЛА и ракеты преодолевают такие расстояния и "безнаказанно" проникают на территорию России", — подытожили американские военные эксперты.

Напомним, что 29 декабря ВС РФ устроили очередной массированный ракетный удар по Украине. В Генштабе ВСУ подсчитали, что враг применил 69 крылатых ракет "Калибр", а также X-101/X-555. Украинские силы ПВО сбили 54 снарядов.

По меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, выпущенную россиянами, изготовили осенью этого года, указало 29 декабря военное издание Defense Express.

Компания "Укрэнерго" 29 декабря отметила, что враг не достиг целей, поставленных перед 10-й ракетной атакой. Энергосистема Украины восстанавливается в плановом режиме.