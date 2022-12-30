Бьют по тылам: российские силы ПВО не могут противостоять украинским беспилотникам, — ISW

Аналитики уверены, что взрывы на стратегических аэродромах будут вызывать все большую критику Минобороны России со стороны российских военных блогеров.

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Взрывы на авиабазе в Энгельсе демонстрируют, что российские системы ПВО бесполезны перед украинскими беспилотниками. К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что России приходится распределять все свои средства ПВО как в тылу, чтобы защищать стратегическую авиацию, так и ближе к линии фронта.

Более того, как заявили аналитики, удары по авиабазе Энгельс вызвали волну критики Министерства обороны РФ со стороны различных блогеровс-торонников войны с Украиной. Они сомневаются в честности заявлений ведомства и удивляются, почему украинские БПЛА могут "безнаказанно" проникать вглубь территории России.

В том же отчете говорится, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы предоставить государству все более широкие полномочия для подавления инакомыслия. Так, в новых законах используются размытые формулировки.

Сообщается, что путинский режим пытается взять под контроль абсолютно все информационное пространство в России. Кроме того, вводятся репрессивные законы для россиян, которые позволяют приговаривать их к длительным срокам заключения.

"Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал дополнение к Уголовному кодексу РФ, которое позволяет российским властям приговаривать россиян к пожизненному заключению за "содействие диверсионной деятельности" или за "прохождение подготовки в целях проведения диверсионной деятельности", — сказано в отчете.

Ранее Фокус писал, что СМИ заявили, что в результате удара по авиабазе в Энгельсе 26 декабря было повреждено 5 бомбардировщиков Ту-95МС. По информации журналиста, после "прилета" погибло 17 военных, а 26 получили ранения. Вместе с тем из-за плохой погоды спутники визуально установить последствия удара не могут.

Также в The New York Times уверены, что в Киеве показали, что они не боятся эскалации с агрессором. Кремль и подконтрольные ему СМИ постоянно говорят о "тяжелых последствиях" за атаки по их территории. Однако украинская армия демонстрирует способность и готовность бить по военным объектам в глубоком тылу РФ.