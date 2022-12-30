Б'ють по тилах: російські сили ППО не можуть протистояти українським безпілотникам, — ISW

Аналітики впевнені, що вибухи на стратегічних аеродромах викликатимуть дедалі більшу критику Міноборони Росії з боку російських військових блогерів.

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Вибухи на авіабазі в Енгельсі демонструють, що російські системи ППО марні перед українськими безпілотниками. Такого висновку дійшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться про те, що Росії доводиться розподіляти всі свої засоби ППО як у тилу, щоб захищати стратегічну авіацію, так і ближче до лінії фронту.

Щобільше, як заявили аналітики, удари по авіабазі Енгельс викликали хвилю критики Міністерства оборони РФ з боку різних блогерів-торонників війни з Україною. Вони сумніваються у чесності заяв відомства та дивуються, чому українські БПЛА можуть "безкарно" проникати вглиб території Росії.

У тому ж звіті йдеться про те, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб надати державі дедалі ширші повноваження для придушення інакодумства. Так, у нових законах використовуються розмиті формулювання.

Повідомляється, що путінський режим намагається взяти під контроль абсолютно весь інформаційний простір у Росії. Крім того, запроваджуються репресивні закони для росіян, які дозволяють засуджувати їх до тривалих термінів ув'язнення.

"Президент Росії Володимир Путін 29 грудня підписав доповнення до Кримінального кодексу РФ, який дозволяє російській владі засуджувати росіян до довічного ув'язнення за "сприяння диверсійної діяльності" або за "проходження підготовки з метою проведення диверсійної діяльності", — сказано у звіті.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ заявили, що в результаті удару по авіабазі в Енгельсі 26 грудня було пошкоджено 5 бомбардувальників Ту-95МС. За інформацією журналіста, після "прильоту" загинуло 17 військових, а 26 отримали поранення. Водночас через погану погоду супутники візуально встановити наслідки удару не можуть.

Також у The New York Times впевнені, що у Києві показали, що вони не бояться ескалації з агресором. Кремль та підконтрольні йому ЗМІ постійно говорять про "важкі наслідки" за атаки по їх території. Проте українська армія демонструє здатність і готовність бити військовими об'єктами в глибокому тилу РФ.