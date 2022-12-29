"Свежие" Х-101: ВС РФ для атак по Украине используют ракеты 2022 года выпуска, — СМИ

Журналисты отмечают, что Россия продолжает изготавливать ракеты Х-101, однако с каждым месяцем производителям все сложнее доставать необходимые компоненты в условиях санкций.

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Вооруженные силы РФ во время очередного массированного удара по Украине использовали по меньшей мере одну крылатую ракеты Х-101, которая была изготовлена осенью 2022 года. Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на свои источники.

Авторы публикации отмечают, что российские оккупанты не в первый раз используют во время ракетных атак "свежие" Х-101, поскольку 22 октября, согласно данным анализа обломков боеприпасов, по Украине был нанесен удар ракетами, изготовленными, в том числе, во втором квартале этого года.

[ + – ] Обломки ракеты Х-101

Анализируя эти обстоятельства, обозреватели пришли к выводу, что российским производителям военной продукции вся тяжелее обеспечивать армию новыми боеприпасами. Если в октябре противник использовал ракету, которая сошла с конвейера в апреле-июне этого года, то в конце декабря бомбардировщики Ту-95 МС вооружены ракетами Х-101, сделанными в октябре-декабре 2022.

"Время между изготовлением ракеты и пуском уменьшилось минимум на несколько месяцев", — отметили журналисты.

Данные обстоятельства, по мнению авторов материала, имеют два аспекта — положительный и отрицательный. С одной стороны, факт производства "свежих" Х-101 говорит об истощении запасов для производства в условиях санкций.

С другой — Россия продолжает выпуск крылатых ракет с помощью компонентов, которые могли быть накоплены задолго до введения санкций. Однако, с каждым месяцем россиянам все труднее достать зарубежные компоненты, в том числе и комплектующие из США, которые они активно используют в производстве ракет.

Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. По информации Генштаба ВСУ противник выпустил 69 крылатых ракет типа "Калибр", X-101/X-555, из которых украинскими ПВО удалось сбить 54.

Как сообщил 29 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Россия две недели готовилась к массированному обстрелу украинской территории и делала на него большую ставку. По его словам враг пытался оставить население нашей страны без электричества в канун Нового года, однако украинские силы ПВО показали невероятный уровень эффективности.