"Свіжі" Х-101: ЗС РФ для атак по Україні використовують ракети 2022 року випуску, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що Росія продовжує виготовляти ракети Х-101, проте з кожним місяцем виробникам усе складніше діставати необхідні компоненти в умовах санкцій.

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Збройні сили РФ під час чергового масованого удару по Україні використали щонайменше одну крилату ракету Х-101, яка була виготовлена восени 2022 року. Про це повідомляє видання Defense Express із посиланням на свої джерела.

Автори публікації зазначають, що російські окупанти не вперше використовують під час ракетних атак "свіжі" Х-101, оскільки 22 жовтня, згідно з даними аналізу уламків боєприпасів, по Україні було завдано удару ракетами, виготовленими, зокрема, у другому кварталі цього року.

[ + – ] Уламки ракети Х-101

Аналізуючи ці обставини, оглядачі дійшли висновку, що російським виробникам військової продукції важче забезпечувати армію новими боєприпасами. Якщо у жовтні противник використав ракету, яка зійшла з конвеєра у квітні-червні цього року, то наприкінці грудня бомбардувальники Ту-95 МС озброєні ракетами Х-101, зробленими у жовтні-грудні 2022 року.

"Час між виготовленням ракети та пуском зменшився мінімум на кілька місяців", — зазначили журналісти.

Ці обставини, на думку авторів матеріалу, мають два аспекти — позитивний і негативний. З одного боку факт виробництва "свіжих" Х-101 говорить про виснаження запасів для виробництва в умовах санкцій.

З іншого боку, Росія продовжує випуск крилатих ракет за допомогою компонентів, які могли бути накопичені задовго до введення санкцій. Проте, з кожним місяцем росіянам дедалі важче дістати зарубіжні компоненти, зокрема й комплектуючі зі США, які вони активно використовують у виробництві ракет.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. За інформацією Генштабу ЗСУ, противник випустив 69 крилатих ракет типу "Калібр", X-101/X-555, з яких українськими ППО вдалося збити 54.

Як повідомив 29 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Росія два тижні готувалася до масованого обстрілу української території та робила на нього більшу ставку. За його словами, ворог намагався залишити населення нашої країни без електрики напередодні Нового року, проте українські сили ППО показали неймовірний рівень ефективності.