Слабка ППО та ракети "Калібр": в ISW заявили про нездатність РФ захистити тил від ударів ЗСУ

За даними Інституту вивчення війни, часті й ефективні удари по військових об'єктах у Росії показують неефективність систем її захисту. Лише за грудень БПЛА атакували авіабазу в Енгельсі тричі.

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Російська армія не в змозі ефективно захищати свою територію, незважаючи на заяви міністерства оборони РФ про "нескінченний" запас ракет "Калібр". Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті від 29 грудня.

Російські військові чиновники у відповідь на оцінки Заходу про вичерпання запасів високоточного озброєння під час масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня заявили, що в ЗС РФ "Калібри" не закінчаться ніколи.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 26 грудня говорив, що росіяни мріють вийти на виробництво 20 ракет "Калібр" на місяць.

"Російські сили значно виснажили арсенал систем високоточної зброї, але найближчим часом вони можуть продовжити масштабні загрози українській критичній інфраструктурі, завдаючи значних страждань цивільним", — переконані фахівці ISW.

Удари по аеродрому в Енгельсі

Часті й ефективні удари ЗСУ по військових об'єктах далеко в тилу Росії показують неефективність ППО ворога проти дронів, зазначили експерти.

Українські сили атакували авіабазу Енгельс безпілотниками тричі за грудень. Очевидно, що загарбники вже намагаються боротися з повітряними погрозами всередині території РФ, зауважили автори звіту.

[ + – ] Повторювані удари ЗСУ по авіабазі в Енгельсі можуть посилити критику військових блогерів Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

"З'явився високий попит на ППО для польових штабів біля лінії фронту в Україні, а також захисту стратегічних об'єктів, таких як авіабаза Енгельс", — сказано в доповіді.

Повторювані удари ЗСУ по авіабазі в Енгельсі можуть посилити критику в спільноті військових блогерів і журналістів через нездатність армії РФ захистити територію від українських ударів, констатували в ISW.

"Один відомий російський блогер запитав, як українські БПЛА та ракети долають такі відстані та "безкарно" проникають на територію Росії", — підсумували американські військові експерти.

Нагадаємо, що 29 грудня ЗС РФ влаштували черговий масований ракетний удар по Україні. У Генштабі ЗСУ підрахували, що ворог застосував 69 крилатих ракет "Калібр", а також X-101/X-555. Українські сили ППО збили 54 снаряди.

Щонайменше одну крилату ракету Х-101, випущену росіянами, виготовили восени цього року, зазначило 29 грудня військове видання Defense Express.

Компанія "Укренерго" 29 грудня зазначила, що ворог не досяг цілей, поставлених перед 10-ю ракетною атакою. Енергосистема України відновлюється у плановому режимі.