Росія не досягла мети: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергетиці після обстрілу (відео)

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, окупантам не вдалося "погасити" нашу енергосистему і зараз значну частину генеруючих потужностей у системі відновлено.

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Після десятої масованої ракетної атаки українська енергосистема відновлюється у плановому режимі — ворогові не вдалося досягти тих цілей, які ставив перед собою. Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, окупантам не вдалося "погасити" нашу енергосистему і зараз значну частину генеруючих потужностей у системі відновлено, хоча є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій.

"Вони пов'язані з тим, що це була не одна ракетна атака, а по суті серія атак. Все почалося вночі із серії атак дронами, потім була масована ракетна атака, а потім ще кілька атак системами С-300 по Харківській та Миколаївській областях. Ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної мети не досяг. Система працює", — розповів Кудрицький.

Найскладніша ситуація зараз, за словами Володимира Кудрицького, зберігається на території шести областей:

Харківській;

Київській;

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській;

Львівській.

"Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням мереж постійно, зокрема й зараз", – Володимир Кудрицький.

Тим часом у Києві після ранкової атаки ворога ще тривають протипожежні та ремонтні роботи на об'єктах генерації. Але, за словами SEO компанії YASNO, дочірньої структури ДТЕК Сергія Коваленка, вже днями столиця зможе вийти на "дообстрільний" період електропостачання.

Нагадаємо, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, 29 грудня 2022 року РФ випустила по Україні 120 ракет. Мета Москви – знищити об'єкти критичної інфраструктури та масово вбити мирних жителів.