Ракетний обстріл України: в ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Українська енергосистема витримала чергову атаку ворога 29 грудня, незважаючи на ворожі "прильоти" по окремих енергооб'єктах. Через кілька днів ситуація з електропостачанням, наприклад у Києві, може значно покращитися.

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Після масованого ракетного обстрілу вранці 29 грудня в Києві рівень доступності до електроенергії є досить високим, хоча інфраструктура отримала пошкодження. Про це повідомив SEO компанії YASNO, дочірньої структури ДТЕК Сергій Коваленко.

За його словами, на об'єктах після ранкової атаки ворога ще тривають протипожежні та ремонтні роботи. Але вже днями Київ зможе вийти на "дообстрільний" період електропостачання.

"У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", — йдеться у повідомленні Коваленка.

Обстріл України 29 грудня: що відомо

29 грудня, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по інфраструктурі та цивільних об'єктах України. Внаслідок обстрілу в Одесі та Львові зникло світло, а у Харкові пошкоджено критичну інфраструктуру.

У КМВА заявили, що сили ППО збили над Києвом усі 16 ракет, які росіяни запустили по місту. При цьому 40% міста після обстрілу залишились без електрики.

Крім того, ракета влучила в житловий будинок у селі під Івано-Франківськом. За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, ракета не здетонувала.

Водночас голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що над регіоном збили 21 ракету. Уламки однієї з них потрапили в житловий будинок, обійшлося без постраждалих. В області запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури.

У військовому командуванні повідомили, що ворог випустив по Україні 69 крилатих ракет типу "Калібр", X-101/X-555. Силам ППО вдалося збити більшу частину — знищили 54 ворожі ракети.

Раніше Фокус розповідав, що українці можуть одержати кілька днів безперебійного електропостачання на честь новорічних свят. Як зазначив 26 грудня 2022 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко, вся енергетична сфера зараз працює 24/7.

Також повідомлялося, що в Міністерстві енергетики України виявили порушення графіків відключень електроенергії. Найбільше відхилень зафіксовано в Києві, Київській, Волинській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях.