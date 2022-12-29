Ракетный обстрел Украины: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Киеве

Украинская энергосистема выдержала очередную атаку врага 29 декабря, несмотря на вражеские "прилеты" по отдельным энергообъектам. Через несколько дней ситуация с электроснабжением, например в Киеве, может значительно улучшиться.

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После массированных ракетных обстрелов утром 29 декабря в Киеве уровень доступности к электроэнергии является достаточно высоким, хотя инфраструктура получила повреждения. Об этом сообщил SEO компании YASNO, дочерней структуры ДТЭК, Сергей Коваленко.

По его словам, на объектах после утренней атаки врага еще ведутся противопожарные и ремонтные работы. Но уже на днях Киев сможет выйти на "дообстрельный" период электроснабжения.

"В Киеве текущий уровень доступности электроэнергии является достаточно высоким. Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню", — сказано в сообщении Коваленко.

Обстрел Украины 29 декабря: что известно

29 декабря, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по инфраструктуре и гражданским объектам Украины. В результате обстрела в Одессе и Львове пропал свет, а в Харькове повреждена критическая инфраструктура.

В КГВА заявили, что силы ПВО сбили над Киевом все 16 ракет, которые россияне запустили по городу. При этом 40% города после обстрела осталась без электричества.

Кроме того, ракета попала в жилой дом в селе под Ивано-Франковском. По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, ракета не сдетонировала.

Вместе с тем, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что над регионом сбили 21 ракету. Обломки одной из них попали в жилой дом, обошлось без пострадавших. В области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В военном командовании сообщили, что враг выпустил по Украине 69 крылатых ракет типа "Калибр", X-101/X-555. Силам ПВО удалось сбить большую часть — уничтожили 54 вражеских ракеты.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы могут получить несколько дней бесперебойного электроснабжения в честь новогодних праздников. Как отметил 26 декабря 2022 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко, вся энергетическая сфера сейчас работает 24/7.

Также сообщалось, что в Министерстве энергетики Украины выявили нарушения графиков отключений электроэнергии. Больше всего отклонений зафиксировано в Киеве, Киевской, Волынской. Полтавской, Николаевской и Одесской областях.