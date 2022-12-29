Россия не достигла цели: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетики после обстрелов (видео)

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, оккупантам не удалось "погасить" нашу энергосистему и сейчас значительная часть генерирующих мощностей в системе восстановлена.

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После десятой массированной ракетной атаки украинская энергосистема восстанавливается в плановом режиме — врагу не удалось достичь тех целей, которые ставил перед собой. Об этом в эфире телемарафона заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, оккупантам не удалось "погасить" нашу энергосистему и сейчас значительная часть генерирующих мощностей в системе восстановлена, хотя есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций.

"Они связаны с тем, что это была не одна ракетная атака, а по сути серия атак. Все началось ночью с серии атак дронами, затем была массирована ракетная атака, а затем еще несколько атак системами С-300 по Харьковской и Николаевской областях. То есть враг пытался стрелять сегодня всем, что имеет, но глобальной цели не достиг. Система работает", — рассказал Кудрицкий.

Самая сложная ситуация сейчас, по словам Владимира Кудрицкого, сохраняется на территории шести областей:

Харьковской;

Киевской;

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Львовской.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над восстановлением сетей постоянно, в том числе и сейчас", – Владимир Кудрицкий.

Тем временем в Киеве после утренней атаки врага еще ведутся противопожарные и ремонтные работы на объектах генерации. Но, по словам SEO компании YASNO, дочерней структуры ДТЭК, Сергея Коваленко, уже на днях столица сможет выйти на "дообстрельный" период электроснабжения.

Напомним, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, 29 декабря 2022 года РФ выпустила по Украине 120 ракет. Цель Москвы — уничтожить объекты критической инфраструктуры и массово убить мирных жителей.