"Нет рациональных аргументов": Кулеба призвал европейцев передать Украине F-16 (фото)

Министр иностранных дел назвал поставку самолетов инвестицией в безопасность континента. Он подчеркнул, что обучение украинских пилотов должно начаться как можно быстрее.

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Нет рациональных причин не предоставлять Украине современные боевые самолеты, и от решения ЕС зависит безопасность всего континента. Об этом заявил сегодня, 24 апреля, на Совете министров иностранных дел ЕС глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его слова передала пресс-служба министерства.

"Нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление Украине самолетов F-16 станет лучшей инвестицией этого десятилетия в безопасность Европейского континента", — заявил коллегам Кулеба.

Глава МИД уверен, что страны ЕС могут сыграть ведущую роль в принятии решения по поставке авиации украинским защитникам. По его мнению, это возможность для европейских стран продемонстрировать свое стратегическое лидерство.

Выступление Дмитрия Кулебы в Совете министров иностранных дел ЕС Фото: МИД Украины Выступление Дмитрия Кулебы в Совете министров иностранных дел ЕС Фото: МИД Украины

"Необходимо как можно быстрее приступить к обучению украинских пилотов на самолетах западного типа, чтобы на момент их предоставления мы сразу могли их применять. Это будет спасать жизнь наших солдат и гражданских и гарантировать преимущество Украины над врагом в воздухе", — подчеркнул министр.

По словам Кулебы, поставки F-16, а также интеграция ПВО и ПРО Украины и соседних стран завершат формирование инфраструктуры мирного неба над Европой.

Напомним, лётчик Вадим Ворошилов с позывным KARAYA рассказал, почему F-16 нужны Воздушным силам. Он отметил, что одна из модификаций самолета позволила бы уничтожать вражескую авиацию без пересечения зоны действия российской ПВО.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в соцсетях, что разочарован неспособностью ЕС реализовать свое решение о совместных закупках боеприпасов для ВСУ.