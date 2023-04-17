"Главное – ракеты AIM-120": летчик-герой KARAYA рассказал, почему нужны F-16 (видео)

По словам Вадима Ворошилова, F-16 сможет атаковать вражеские самолеты не заходя в зону действия российского ПВО, что также исключит возможность применения врагом крылатых бомб.

Related video

Летчик истребителя МиГ-29 Вадим Ворошилов с позывным KARAYA рассказал, какие преимущества у западных F-16, и почему именно они нужны Воздушным силам. Об этом он сказал в интервью блоггеру Игорю Лаченкову.

На вопрос ведущего, каковы преимущества западных самолетов, KARAYA сказал, что самое главное — это ракета AIM-120. Одна из модификаций AIM-120D позволяет поражать цели на расстоянии 180 км, что даст возможность уничтожать российские самолеты без захода в зону действия российской ПВО.

"Второе, мы сможем полностью подавить действия ударной вражеской авиации — это на примере Су-25, вертолеты, Су-34. Су-34 у них осталось немного. Поэтому я уверен, благодаря этим истребителям мы их добьем полностью", — говорит Ворошилов.

Также он добавил, что на истребителе F-16 есть ракеты класса "воздух-земля" Hellfire. По его словам, самолет сможет уничтожить роту вражеских танков из Hellfire. Именно поэтому, по мнению KARAYA, Украине нужны F-16 — это будет оптимальным вариантом для Воздушных сил. К тому же, за время существования самолета изготовлено несколько тысяч истребителей F-16, с ними не будет проблем в ремонте и поиске боеприпасов.

Стоит отметить, что ракет Hellfire нет на вооружение именно у истребителей, их устанавливают в основном на вертолетах и других носителях из-за дальности поражения всего в 8 км. Однако F-16 имеет другие ракеты класса "земля-воздух":

Maverick;

HARM;

Shrike;

JASSM и другие.

Среди них ракета Maverick способна уничтожать обширный список наземных целей, включая танки и другую бронетехнику.

Напомним, 15 апреля лётчик также заявил, что МиГ-29 можно модернизировать, а также закупать более дальнобойные ракеты для них.

12 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил у главы Пентагона истребители F-16.