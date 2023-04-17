"Головне – ракети AIM-120": льотчик-герой KARAYA розповів, чому потрібні F-16 (відео)

За словами Вадима Ворошилова, F-16 зможе атакувати ворожі літаки не заходячи в зону дії російського ППО, що також унеможливить застосування ворогом крилатих бомб.

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Льотчик винищувача МіГ-29 Вадим Ворошилов із позивним KARAYA розповів, які переваги мають західні F-16, та чому саме вони потрібні Повітряним силам. Про це він сказав в інтервʼю блогеру Ігорю Лаченкову.

На питання ведучого, які переваги мають західні літаки, KARAYA сказав, що найголовніше — це ракета AIM-120. Одна з модифікацій дозволяє вражати цілі на відстані 180 км, що дозволить знищувати російські літаки без заходу в зону дії російської ППО.

"Друге, ми зможемо повністю подавити дії ударної ворожої авіації — це на прикладі Су-25, вертольоти, Су-34. Су-34 в них залишилось небагато. Тому я впевнений, завдяки цим винищувачам ми їх добʼємо повністю", — каже Ворошилов.

Також він додав, що на винищувачі F-16 є ракети класу "повітря-земля" Hellfire. За його словами, літак зможе знищити роту ворожих танків з Hellfire. Саме тому на думку KARAYA Україні потрібні F-16 — це буде оптимальним варіантом для Повітряних сил. До того ж за час існування літака виготовлено декілька тисяч винищувачів F-16, з ними не буде проблем в ремонті та пошуку боєприпасів.

Варто зазначити, що ракет Hellfire немає на озброєння саме у винищувачів, їх встановлюють в основному на гелікоптерах та інших носіях через дальність враження всього у 8 км. Проте F-16 має інші ракети класу "земля-повітря":

Maverick;

HARM;

Shrike;

JASSM та інші.

Серед них ракета Maverick здатна знищувати великий список наземних цілей, включно з танками та іншою бронетехнікою.

Нагадаємо, 15 квітня льотчик також заявив, що МіГ-29 можна модернізувати, а також закуповувати більш далекобійні ракети для них.

12 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль запросив у глави Пентагону винищувачі F-16.