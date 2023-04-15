"Маємо працювати з тим, що є": пілот-герой KARAYA розповів, як покращити МіГ-29

Як зазначив Вадим Ворошилов, передача закордонних бойових літаків та навчання військових вимагає часу, а захищати небо Україні необхідно вже зараз.

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Поки Україна очікує на постачання західних винищувачів, вона може модернізувати свої МіГ-29. Військовий льотчик, герой України Вадим Ворошилов із позивним KARAYA розповів, як це можна зробити, в інтерв'ю блогеру Ігорю Лаченкову.

За словами пілота, відправлення винищувачів до України обговорюють контактні групи на всіх рівнях, тож рано чи пізно їх мають передати. Ось тільки, крім доставлення літаків, потрібно також навчити льотчиків і персонал обслуговування, це займе багато часу, а бойова авіація потрібна українським військовим вже зараз.

"Поки чекаємо на момент передачі винищувачів, маємо працювати з тим, що є", — зазначив Karaya.

Вадим Ворошилов запропонував два основні напрямки роботи для покращення авіаційної техніки ЗСУ. Насамперед слід модернізувати системи управління вогнем винищувачів Міг-29, щоб пілоти могли працювати з підвісними паливними баками та гарматами. Ще Україні варто закуповувати в інших країнах ракети класу "повітря-повітря" зі збільшеною дальністю польоту.

"На ринку саме під Міг-29 такі ракети є, вони продаються, назви я озвучувати не буду. Я вважаю, вони нам також дуже потрібні для підвищення ефективності роботи на даних повітряних суднах. Я вважаю, що за рік війни Повітряні сили вистояли, показали свою результативність всупереч технічній та кількісній перевазі ворога, закрили небо України", — висловився льотчик.

У жовтні 2022 року Вадим Ворошилов збив 5 дронів Shahed-136 під час масованої атаки та отримав поранення — уламки пробили кабіну літака МіГ-29 та викликали пожежу, змусивши пілота катапультуватися. Близько чотирьох місяців KARAYA лікувався, а в лютому знову сів за штурвал винищувача.

У квітні Вадим Ворошилов поділився видовищними кадрами бойового вильоту. Він опублікував краєвид з кабіни свого багатоцільового винищувача МіГ-29 і нагадав про красу України.