"За Україну": легендарний пілот KARAYA поділився видовищними кадрами бойового вильоту (відео)

Бойовий льотчик Вадим Ворошилов опублікував вид із кабіни під час польоту на винищувачі МіГ-29 та процитував вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

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Український льотчик та Герой України Вадим Ворошилов з позивним KARAYA опублікував відео свого вильоту на бойовому винищувачі. Відповідне відео пілот розмістив на своїй Instagram-сторінці 6 квітня.

На відео KARAYA пролітає над засніженими полями України на багатоцільовому винищувачі МГ-29.

"Яка ж гарна наша країна", — написав український льотчик Ворошилов у пості, де також процитував вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Чим відомий український льотчик KARAYA

Ім'я українського льотчика та Героя України Вадима Ворошилова стало відомим після того, як 12 жовтня минулого року він збив над Вінницею 5 іранських ударних дронів Shahed-136. У небі тоді розігралися бурхливі події — уламки знищеного БПЛА зачепили кабіну винищувача Ворошилова, після чого на борту виникла пожежа. Після цього KARAYA відвів несправний літак у поле, якомога далі від населеного пункту.

Примітно, що під час катапультування KARAYA зміг зробити селфі, яке відразу облетіло Мережу. Як пізніше розповів пілот, він увімкнув камеру смартфона, щоб оцінити масштаб отриманих травм.

9 грудня 2022 року Володимир Зеленський надав військовому льотчику Вадиму Ворошилову звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка".

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що Герой України Вадим Ворошилов із позивним KARAYA повернувся у стрій. Льотчик протягом 4-х місяців проходив курс лікування.

Також нагадаємо, 28 березня KARAYA залишив свій "автограф" на ракеті, якою він збив один із ворожих ударних дронів.