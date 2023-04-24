"Немає раціональних аргументів": Кулеба закликав європейців надати Україні F-16 (фото)

Міністр закордонних справ назвав постачання літаків інвестицією у безпеку континенту. Він наголосив, що навчання українських пілотів має розпочатися щонайшвидше.

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Немає раціональних причин не надавати Україні сучасні бойові літаки, і від рішення ЄС залежить безпека всього континенту. Про це заявив сьогодні, 24 квітня, на Раді міністрів закордонних справ ЄС голова українського МЗС Дмитро Кулеба. Його слова передала пресслужба міністерства.

"Немає жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу, і я переконаний, що це рішення буде ухвалене. Україна є захисником Європи. Надання Україні літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту", — заявив колегам Кулеба.

Очільник МЗС впевнений, що країни ЄС можуть зіграти провідну роль в ухваленні рішення щодо постачання авіації українським захисникам. На його думку, це можливість для європейських держав продемонструвати своє стратегічне лідерство.

Виступ Дмитра Кулеби на Раді міністрів закордонних справ ЄС Фото: МЗС Украiни Виступ Дмитра Кулеби на Раді міністрів закордонних справ ЄС Фото: МЗС Украiни

"Необхідно якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу, аби на момент їхнього надання ми одразу могли їх застосовувати. Це рятуватиме життя наших солдатів та цивільних і гарантуватиме перевагу України над ворогом в повітрі", — підкреслив міністр.

За словами Кулеби, постачання F-16, а також інтеграція ППО та ПРО України й сусідніх країн, завершать формування інфраструктури мирного неба над Європою.

Нагадаємо, льотчик Вадим Ворошилов із позивним KARAYA розповів, чому F-16 потрібні Повітряним силам. Він зазначив, що одна з модифікацій літака дозволила б знищувати ворожу авіацію без перетину зони дії російської ППО.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у соцмережах, що розчарований нездатністю ЄС реалізувати своє рішення про спільні закупівлі боєприпасів для ЗСУ.