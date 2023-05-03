Истребители будут отправлены в Украину после успешного контрнаступления, – Зеленский

"Скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты", — заявил Зеленский в Финляндии.

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В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Финляндию заявил, что он верит в то, что западные партнеры передадут Украине самолеты после успешного контрнаступления. Об этом сообщает "Европейская правда".

Об этом глава Украины заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

"Почему я верю, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты", – отметил Зеленский в ходе встречи.

Владимир Зеленский прибыл 3 мая в Финляндию с неожиданным визитом для участия в саммите лидеров Нордических стран и Украины и ряда других двусторонних встреч.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба также заявлял, что рано или поздно западные союзники примут решение о предоставлении Украине западных истребителей F-16. По его словам скорее всего вопрос о передаче западной авиации будет зависеть от результатов контрнаступления.

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников называл вопрос поставок истребителей F-16 "самой дорогой историей", поскольку такую авиатехнику, как F-16, понадобится поддерживать в рабочем состоянии, а также комплектовать ракетами и бомбами. Также понадобится обучать пилотов, что требует больших финансовых затрат.

Напомним, в середине апреля Фокус узнавал, при каких условиях могут передать F-16 Украине и что мешает это сделать раньше.