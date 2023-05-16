"Жизненно важно": Кулеба привел 5 аргументов, почему Украине необходимы истребители F-16

Глава МИД Украины объяснил, чем использование самолетов в российско-украинской войне может оказаться полезным для США и других стран мира. По его словам, советская авиация не является альтернативой на поле боя.

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Партнеры должны оставить страхи и предоставить украинским Вооруженным силам истребители F-16. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в статье для FP, опубликованной 15 мая.

"Поставка военной помощи Украине была и остается грандиозной задачей и, вероятно, является крупнейшей материально-технической операцией Запада со времен Второй мировой войны. Соединенные Штаты возглавили эти усилия с чрезвычайным рвением. Поскольку война вступает в новый этап, жизненно важно обеспечить Украину истребителями F-16", — заявил он.

Глава МИД назвал 5 причин, почему Украина должна получить самолеты F-16:

В настоящее время, по словам Кулебы, около 25% российских ракет достигают целей. Современные реактивные самолеты, по его мнению, укрепят противовоздушную и противоракетную оборону, что спасет жизни и защитит мирное население от вражеских атак. Со ссылкой на военную доктрину США и НАТО министр отметил, что для успешных наступательных действий защитников требуется преимущество в воздухе. Он подчеркнул, что F-16 увеличат шансы украинских пилотов выживать в воздушных боях, чего нельзя сказать о советских самолетах. В статье говорится, что это связано с устаревшими боеприпасами и радарами истребителей МиГ. Современная авиация поможет сделать черноморский зерновой коридор безопасным, уверен Кулеба. Он объяснил, что эскадрилья хорошо оснащенных F-16 позволит удерживать вражеские корабли и авиацию как можно дальше от морского пути коридора. Украинские летчики поделятся опытом полетов на F-16 для борьбы с оккупантами, и это "значительно модернизирует ВВС США, не подвергая опасности жизни американцев". Глава МИД описал это как воплощение фантастики Top Gun в реальность. Наличие F-16 на вооружении у Украины будет удерживать Кремль от будущих попыток "перекроить границы в Европе", убежден чиновник. По словам министра, истребители помогут украинцам восстановить мир на собственных территориях и "укротить агрессивные амбиции президента России Владимира Путина".

"Вместо того, чтобы сосредотачиваться на никогда не оправдающихся страхах, мы призываем Соединенные Штаты и их союзников рассмотреть преимущества предоставления Украине F-16", — заявил Кулеба.

Напомним, советник главы Минобороны Юрий Сак назвал количество истребителей, которое рассчитывает получить Украина. Он рассказал, что планируется формирование трех или четырех эскадрилей.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном важность предоставления Украине F-16.