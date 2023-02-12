Аргентина незадоволена: надто багато вагітних росіянок їдуть до них народжувати

Аргентина надає громадянство дітям, що народилися в країні, а їхні батьки можуть на цій підставі отримати постійний дозвіл на проживання, а потім і аргентинський паспорт.

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Міграційні служби Аргентини стурбовані кількістю росіянок, які прибувають до країни на останніх місяцях вагітності. Згідно із законами цієї країни, діти, які народилися в Аргентині, отримують громадянство, що дозволяє їхнім батькам потім претендувати на дозвіл на проживання, а потім і на аргентинський паспорт. Він надає право на безвізовий в'їзд у країни Євросоюзу. Про це пише ВВС.

Останнім часом кількість людей, які прибувають, збільшилася, що, за припущенням місцевих ЗМІ, пов'язано з війною в Україні. Так, лише на одному рейсі в четвер, 9 лютого, прибули 33 вагітні росіянки. Глава міграційної служби Аргентини Флоренсія Каріньяно повідомила, що трьох громадянок РФ було затримано через проблеми з документами. Але всі вони стверджують, що відвідують Аргентину як туристки. Водночас усі вони були на останніх місяцях вагітності.

[ + – ] Вагітні росіянки в аеропорту Буенос-Айреса Фото: Скриншот

"У цих трьох випадках було встановлено, що вони приїхали сюди не для того, щоб займатися туризмом. Вони самі це визнали", — заявила Каріньяно.

Аргентинський паспорт дозволяє відвідувати 171 країну без візи, що, звісно, набагато більше, ніж дозволяє відвідувати російський паспорт. До того ж росіянам стало важче подорожувати до багатьох західних країн після того, як їхня країна вторглася в Україну в лютому минулого року. Низка країн також призупинила видачу туристичних віз для росіян, у тому числі всі держави-члени ЄС, що межують із Росією.

Аргентина й раніше була дуже популярною в росіянок, які прилітали сюди народжувати. Але після початку війни в Україні кількість громадянок РФ, які прилітають в Аргентину на останніх місяцях вагітності, зросла.

[ + – ] Вагітні росіянки в аеропорту Буенос-Айреса

За словами Каріньяно, кількість вагітних почала зростати із серпня 2022 року. Всього за 2022 рік в країну в'їхало близько 10,5 тисячі вагітних громадянок РФ.

"Проблема в тому, що вони приїжджають, народжують дітей і після цього залишають Аргентину, щоб ніколи більше не повертатися. Ми не можемо дозволити їм безсоромно нам брехати, стверджуючи, що вони туристки, хоча насправді це не так", — сказала пані Каріньяно.

Адвокат трьох затриманих росіянок, яких, утім, уже відпустили, заявив, що ці жінки не вчинили жодного злочину та не порушили міграційне законодавство. Тож терміну "незаконний туризм" просто не існує.

"Вони не під арештом", — сказав представник імміграційної влади Аргентини. Він зазначив, що зараз вагітних росіянок збираються відправити назад. Але це непросто: жінки прибули без супроводу, практично без грошей, без квитків назад і на терміні вагітності більше 30 тижнів.

Крістіан Рубілар, адвокат трьох росіянок, затриманих в аеропорту, заявив місцевим ЗМІ, що його клієнтки намагалися "врятуватися від репресій".

"У разі путінського режиму однієї незгоди з війною достатньо, щоб людина потрапила до в'язниці або члени її родини були відправлені на лінію фронту", — сказав він каналу LN+.

Однак глава міграційної служби переконана, що ця інформація не відповідає дійсності. З 10 тисяч вагітних росіянок, які народжували в Аргентині у 2022 році, понад сім тисяч повернулися додому одразу після пологів, доручивши місцевим юристам оформити документи на громадянство для немовлят, а потім і їхніх батьків.

Аргентинське видання La Nacion повідомило, що аргентинська поліція проводить рейди, розслідуючи справу про надання вагітним росіянкам і їхнім партнерам підроблені документи, видані в рекордно короткі терміни, щоб дозволити їм оселитися в Аргентині.

Також перевіряється діяльність компаній, які пропонують послуги для вагітних, які бажають народжувати в Аргентині. До пакетів, вартість яких варіюється від 5000 доларів до 15 тисяч доларів, входять зустріч в аеропорту, палата в лікарні, номер у готелі й інші послуги.

А Міграційна служба Аргентини почала зупиняти й скасовувати дію ППП росіян. Такі заходи влада вирішила вжити щодо громадян Росії, які отримали в Аргентині посвідку на проживання після народження дитини, після чого одразу залишили країну.

Нагадаємо, днями Росію залишив відомий актор Олександр Філіппенко, зірка серіалу "Майстер і Маргарита". Від'їзд 78-річного артиста безпосередньо пов'язаний із його політичною позицією через повномасштабну війну проти України. Нині він живе у Вільнюсі.