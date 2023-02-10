Після фото у вишиванці: актор Олександр Філіппенко виїхав із Росії

Російський актор виступив проти військової агресії РФ і підтримав Україну. Наприкінці минулого року театр Мосради не продовжив контракт із Філіппенком через його політичну позицію.

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Актор театру та кіно, народний артист РФ Олександр Філіппенко виїхав із Росії на знак незгоди з військовою агресією проти України та зовнішньополітичним курсом країни. Про це в ефірі опозиційного телеканалу "Дождь" 9 лютого розповіла його донька Олександра Філіппенко.

За словами жінки, від'їзд 78-річного артиста безпосередньо пов'язаний із його політичною позицією через повномасштабну війну проти України.

У листопаді 2022 року театр Мосради не став продовжувати контракт із артистом. До цього Філіппенко грав у чотирьох спектаклях театру — зокрема роль Гамлета-батька-привида в постановці "Шекспіргамлет". Як уточнює "Дождь", його ім'я досі є в афішах, однак у театральних касах кажуть, що найближчої вистави за його участю 11 лютого не відбудеться.

Паралельно з цим міські майданчики в Росії почали відмовляти організаторам його концертів.

У результаті Філіппенко вирішив залишити територію країни та перебрався до столиці Литви місто Вільнюс.

Олександр Філіппенко: підтримка України

19 травня минулого року Олександр Філіппенко в День української вишиванки опублікував у себе в соцмережах знімок, на якому він сидить за столом у вишиванці.

"Про Київ згадую тільки словами Гоголя: "З якимось невизначеним почуттям дивився Чичиков на будинки, стіни, паркан і вулиці, які, Бог знає, чи судила йому доля побачити ще коли-небудь протягом свого життя". Протягом мого життя явно ні, зате в спогадах — студія Довженка, каштани, друзі, затишок і тепло", — прокоментував актор свою фотографію.

[ + – ] Олександр Філіппенко згадує про Київ

У коментарі "Дождю" його дочка згадала про цей знімок.

"Тато вирішив дістати свою вишиванку та згадати про прекрасні дні в Києві, про студію Довженка та написав якісь слова любові — насамперед друзям, які там перебувають", — розповіла вона.

Ще до повномасштабного вторгнення Філіппенко брав участь у правозахисних акціях у Росії, зокрема виступав на підтримку політв'язнів, серед них — українського режисера та письменника Олега Сенцова, який став заручником Кремля.

Олександр Філіппенко: чим відомий

Народний артист Росії Олександр Філіппенко знявся майже в ста фільмах і серіалах. Протягом усієї кар'єри був активно задіяний у театральних постановках, граючи як головні, так і другорядні ролі в таких авторитетних російських театрах як "Сучасник", "Сатирикон", Театр ім., Вахтангова, Театр на Таганці й інших.

Філіппенко двічі знявся в екранізаціях роману "Майстер і Маргарита". 1994 року він виконав роль Коров'єва-Фагота у фільмі режисера Юрія Кари.

[ + – ] Олександр Філіппенко в ролі Коров'єва у фільмі "Майстер і Маргарита"

А 2005 року вже роль Азазелло у відомому серіалі Володимира Бортка.

[ + – ] Олександр Філіппенко в ролі Азазелло в серіалі Бортка "Майстер і Маргарита"

Нагадаємо, 8 лютого 84-річна народна артистка РФ Лія Ахеджакова заявила, що її зняли з репертуару театру "Сучасник", де вона пропрацювала 45 років. Причиною є її антивоєнна позиція.