"Сиджу і плачу": Ахеджакову зняли з репертуару театру "Современник" за антивоєнну позицію

Народна артистка РФ пропрацювала в "Современнике" 45 років. Директор повідомив Ахеджаковій, що театр отримує багато "гнівних листів" на її адресу.

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84-річна народна артистка РФ Лія Ахеджакова заявила, що її зняли з репертуару театру "Современник", де вона пропрацювала 45 років. Причиною є її антивоєнна позиція. Про це у середу, 8 лютого, повідомило агентство РБК.

Як уточнюється, з репертуару зняли виставу "Игра в джин". Це була остання постановка за участю акторки в цьому театрі. Виставу "Первый хлеб", де артистка грала головну роль, зняли ще наприкінці минулого року.

За словами самої Ахеджакової, їй зателефонував директор театру Юрій Кравець і повідомив, що збирається зняти виставу через "гнівні листи" на її адресу, які нібито приходять в "Современник".

"Сиджу і плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна", — прокоментувала акторка ситуацію інтернет-виданню "Подъем".

Як каже акторка, пропозицій про співпрацю з інших театрів їй поки що не надходило.

"Напевно, не знають ще. Це, по-перше. А по-друге, кому я потрібна? Я була все життя акторкою "Современника", — наголошує Ахеджакова.

Вона також вважає, що пропозиції про нову роботу не надійдуть через московський департамент культури, який не дозволить іншим театрам запросити її до себе.

У січні 2022 року Фокус розповідав, що низка російських діячів культури, враховуючи Лію Ахеджакову, виступила проти військової агресії Росії проти України. Представники російської інтелігенції розпочали збір підписів проти повномасштабної війни РФ.