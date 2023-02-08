"Сижу и плачу": Ахеджакову сняли с репертуара театра "Современник" за антивоенную позицию

Народная артистка РФ проработала в "Современнике" 45 лет. Директор сообщил Ахеджаковой, что театр получает много "гневных писем" в ее адрес.

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84-летняя народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра "Современник", где она проработала 45 лет. Причиной является ее антивоенная позиция. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило агентство РБК.

Как уточняется, из репертуара сняли спектакль "Игра в джин". Это была последняя постановка с участием актрисы в этом театре. Спектакль "Первый хлеб", где артистка играла главную роль, сняли еще в конце прошлого года.

По словам самой Ахеджаковой, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что собирается снять спектакль из-за "гневных писем" в ее адрес, которые якобы приходят в "Современник".

"Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", — прокомментировала актриса ситуацию интернет-изданию "Подъем".

Как говорит актриса, предложений о сотрудничестве из других театров ей пока не поступало.

"Наверное, не знают еще. Это, во-первых. А во-вторых, кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой "Современника", — подчеркивает Ахеджакова.

Она также считает, что предложения о новой работе не поступят из-за московского департамента культуры, который не позволит другим театрам пригласить ее к себе.

В январе 2022 года Фокус рассказывал, что ряд российских деятелей культуры, включая Лию Ахеджакову, выступил против военной агрессии России по отношению к Украине. Представители российской интеллигенции начали сбор подписей против полномасштабной войны РФ.