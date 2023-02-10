После фото в вышиванке: актер Александр Филиппенко уехал из России

Российский актер выступил против военной агрессии РФ и поддержал Украину. В конце прошлого года театр Моссовета не продлил контракт с Филиппенко из-за его политической позиции.

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Актер театра и кино, народный артист РФ Александр Филиппенко уехал из России в знак несогласия с военной агрессией против Украины и внешнеполитическим курсом страны. Об этом в эфире оппозиционного телеканала "Дождь" 9 февраля рассказала его дочь Александра Филиппенко.

По словам женщины, отъезд 78-летнего артиста напрямую связан с его политической позицией из-за полномасштабной войны против Украины.

В ноябре 2022 года театр Моссовета не стал продлевать контракт с артистом. До этого Филиппенко играл в четырех спектаклях театра — в том числе, роль Гамлета-отца-призрака в постановке "Шекспиргамлет". Как уточняет "Дождь", его имя до сих пор есть в афишах, однако в театральных кассах говорят, что ближайший спектакль с его участием 11 февраля не состоится.

Параллельно с этим городские площадки в России стали отказывать организаторам его концертов.

В результате Филиппенко решил покинуть территорию страны и перебрался в столицу Литвы город Вильнюс.

Александр Филиппенко: поддержка Украины

19 мая прошлого года Александр Филиппенко в День украинской вышиванки опубликовал у себя в соцсетях снимок, на котором он сидит за столом в вышитой сорочке.

"Про Киев вспоминаю только словами Гоголя: "с каким-то неопределенным чувством глядел Чичиков на дома, стены, забор и улицы, которые, Бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни". В продолжение моей жизни уж явно нет, зато в воспоминаниях — студия Довженко, каштаны, друзья, уют и тепло", — прокомментировал актер свою фотографию.

[ + – ] Александр Филиппенко вспоминает о Киеве

В комментарии "Дождю" его дочь вспомнила об этом снимке.

"Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там", — рассказала она.

Еще до полномасштабного вторжения Филиппенко участвовал в правозащитных акциях в России, в частности, выступал в поддержку политзаключенных, в том числе украинского режиссера и писателя Олега Сенцова, ставшего заложником Кремля.

Александр Филиппенко: чем известен

Народный артист России Александр Филиппенко снялся почти в ста фильмах и сериалах. На протяжении всей карьеры был активно задействован в театральных постановках, играя как главные, так и второстепенные роли в таких авторитетных российских театрах как "Современник", "Сатирикон", Театр им, Вахтангова, Театр на Таганке и других.

Филиппенко дважды снялся в экранизациях романа "Мастер и Маргарита". В 1994 году он исполнил роль Коровьева-Фагота в фильме режиссера Юрия Кары.

[ + – ] Александр Филиппенко в роли Коровьева в фильме "Мастер и Маргарита"

А в 2005 году — уже роль Азазелло в известном сериале Владимира Бортко.

[ + – ] Александр Филиппенко в роли Азазелло в сериале Бортко "Мастер и Маргарита"

Напомним, 8 февраля 84-летняя народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра "Современник", где она проработала 45 лет. Причиной является ее антивоенная позиция.