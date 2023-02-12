Аргентина недовольна количеством беременных россиянок, которые едут к ним рожать
Аргентина предоставляет гражданство родившимся в стране детям, а их родители могут на этом основании получить постоянный вид на жительство, а потом и аргентинский паспорт.
Миграционные службы Аргентины обеспокоены количеством россиянок, которые прибывают в страну на последних месяцах беременности. Согласно законам этой страны, дети, родившиеся в Аргентине, получают гражданство, что позволяет их родителям потом претендовать на вид на жительство, а потом и на аргентинский паспорт. Он дает право на безвизовый въезд в страны Евросоюза. Об этом пишет ВВС.
В последнее время число прибывающих увеличилось, что, по предположению местных СМИ, связано с войной в Украине. Так, только на одном рейсе в четверг, 9 февраля, прибыло 33 беременные россиянки. Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что три гражданки РФ были задержаны из-за проблем с документами. Но все они утверждают, что посещают Аргентину, как туристки. При этом все они были на последних месяцах беременности.
"В этих трех случаях было установлено, что они приехали сюда не для того, чтобы заниматься туризмом. Они сами это признали", — заявила Кариньяно.
Аргентинский паспорт позволяет посещать 171 страну без визы, что, конечно, намного больше, чем позволяет посещать российский паспорт. К тому же россиянам стало труднее путешествовать во многие западные страны после того, как их страна вторглась в Украину в феврале прошлого года. Ряд стран также приостановил выдачу туристических виз для россиян, в том числе все государства-члены ЕС, граничащие с Россией.
Аргентина и раньше была очень популярна у россиянок, которые прилетали сюда рожать. Но после начала войны в Украине количество гражданок РФ, которые прилетают в Аргентину на последних месяцах беременности возросло.
По словам Кариньяно, количество беременных начало расти с августа 2022 года. Всего за 2022 год в страну въехало порядка 10,5 тысяч беременных гражданок РФ.
"Проблема в том, что они приезжают, рожают детей и после этого покидают Аргентину, чтобы никогда больше не возвращаться. Мы не можем позволить им бесстыдно нам лгать, утверждая, что они туристки, хотя на самом деле это не так", — сказала г-жа Кариньяно.
Адвокат трех задержанных россиянок, которых, впрочем, уже отпустили, заявил, что эти женщины не совершили никакого преступления, и не нарушили миграционное законодательство. Так термина "незаконный туризм" просто не существует.
"Они не под арестом", — сказал представитель иммиграционных властей Аргентины. Он отметил, что сейчас беременных россиянок собираются отправить обратно. Но это непросто: женщины прибыли без сопровождения, практически без денег, без обратных билетов и на сроке беременности более 30 недель.
Кристиан Рубилар, адвокат трех россиянок, которые были задержаны в аэропорту, заявил местным СМИ, что его клиентки пытались "спастись от репрессий".
"При путинском режиме одного несогласия с войной достаточно, чтобы человек попал в тюрьму или члены его семьи были отправлены на линию фронта", — сказал он новостному каналу LN+.
Однако глава миграционной службы убеждена, что это информация не соответствует действительности. Из 10 тысяч беременных россиянок, которые рожали в Аргентине в 2022 году, более семи тысяч вернулись домой сразу после родов, поручив местным юристам оформить документы на гражданство для младенцев, а потом и для их родителей.
Аргентинское издание La Nacion сообщило, что аргентинская полиция проводит рейды, расследуя дело о предоставлении беременным россиянкам и их партнерам поддельные документы, выданные в рекордно короткие сроки, чтобы позволить им поселиться в Аргентине.
Также проверяется деятельность компаний, которые предлагают услуги для беременных, желающих рожать в Аргентине. В пакеты, стоимость которых варьируется от 5000 долларов до 15 тысяч долларов, входят встреча в аэропорту, палата в больнице, номер в гостинице и прочие услуги.
А Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие ВНЖ россиян. Такие меры власти решили принять в отношении граждан России, которые получили в Аргентине вид на жительство после рождения ребенка, после чего сразу покинули страну.
Напомним, на днях Россию покинул известный актер Александр Филиппенко, звезда сериала "Мастер и Маргарита". Отъезд 78-летнего артиста напрямую связан с его политической позицией из-за полномасштабной войны против Украины. Сейчас он живет в Вильнюсе.