Аргентина недовольна количеством беременных россиянок, которые едут к ним рожать

Аргентина предоставляет гражданство родившимся в стране детям, а их родители могут на этом основании получить постоянный вид на жительство, а потом и аргентинский паспорт.

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Миграционные службы Аргентины обеспокоены количеством россиянок, которые прибывают в страну на последних месяцах беременности. Согласно законам этой страны, дети, родившиеся в Аргентине, получают гражданство, что позволяет их родителям потом претендовать на вид на жительство, а потом и на аргентинский паспорт. Он дает право на безвизовый въезд в страны Евросоюза. Об этом пишет ВВС.

В последнее время число прибывающих увеличилось, что, по предположению местных СМИ, связано с войной в Украине. Так, только на одном рейсе в четверг, 9 февраля, прибыло 33 беременные россиянки. Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что три гражданки РФ были задержаны из-за проблем с документами. Но все они утверждают, что посещают Аргентину, как туристки. При этом все они были на последних месяцах беременности.

[ + – ] Беременные россиянки в аэропорту Буэнос-Айреса Фото: Скриншот

"В этих трех случаях было установлено, что они приехали сюда не для того, чтобы заниматься туризмом. Они сами это признали", — заявила Кариньяно.

Аргентинский паспорт позволяет посещать 171 страну без визы, что, конечно, намного больше, чем позволяет посещать российский паспорт. К тому же россиянам стало труднее путешествовать во многие западные страны после того, как их страна вторглась в Украину в феврале прошлого года. Ряд стран также приостановил выдачу туристических виз для россиян, в том числе все государства-члены ЕС, граничащие с Россией.

Аргентина и раньше была очень популярна у россиянок, которые прилетали сюда рожать. Но после начала войны в Украине количество гражданок РФ, которые прилетают в Аргентину на последних месяцах беременности возросло.

[ + – ] Беременные россиянки в аэропорту Буэнос-Айреса

По словам Кариньяно, количество беременных начало расти с августа 2022 года. Всего за 2022 год в страну въехало порядка 10,5 тысяч беременных гражданок РФ.

"Проблема в том, что они приезжают, рожают детей и после этого покидают Аргентину, чтобы никогда больше не возвращаться. Мы не можем позволить им бесстыдно нам лгать, утверждая, что они туристки, хотя на самом деле это не так", — сказала г-жа Кариньяно.

Адвокат трех задержанных россиянок, которых, впрочем, уже отпустили, заявил, что эти женщины не совершили никакого преступления, и не нарушили миграционное законодательство. Так термина "незаконный туризм" просто не существует.

"Они не под арестом", — сказал представитель иммиграционных властей Аргентины. Он отметил, что сейчас беременных россиянок собираются отправить обратно. Но это непросто: женщины прибыли без сопровождения, практически без денег, без обратных билетов и на сроке беременности более 30 недель.

Кристиан Рубилар, адвокат трех россиянок, которые были задержаны в аэропорту, заявил местным СМИ, что его клиентки пытались "спастись от репрессий".

"При путинском режиме одного несогласия с войной достаточно, чтобы человек попал в тюрьму или члены его семьи были отправлены на линию фронта", — сказал он новостному каналу LN+.

Однако глава миграционной службы убеждена, что это информация не соответствует действительности. Из 10 тысяч беременных россиянок, которые рожали в Аргентине в 2022 году, более семи тысяч вернулись домой сразу после родов, поручив местным юристам оформить документы на гражданство для младенцев, а потом и для их родителей.

Аргентинское издание La Nacion сообщило, что аргентинская полиция проводит рейды, расследуя дело о предоставлении беременным россиянкам и их партнерам поддельные документы, выданные в рекордно короткие сроки, чтобы позволить им поселиться в Аргентине.

Также проверяется деятельность компаний, которые предлагают услуги для беременных, желающих рожать в Аргентине. В пакеты, стоимость которых варьируется от 5000 долларов до 15 тысяч долларов, входят встреча в аэропорту, палата в больнице, номер в гостинице и прочие услуги.

А Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие ВНЖ россиян. Такие меры власти решили принять в отношении граждан России, которые получили в Аргентине вид на жительство после рождения ребенка, после чего сразу покинули страну.

Напомним, на днях Россию покинул известный актер Александр Филиппенко, звезда сериала "Мастер и Маргарита". Отъезд 78-летнего артиста напрямую связан с его политической позицией из-за полномасштабной войны против Украины. Сейчас он живет в Вильнюсе.