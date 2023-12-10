Фокус на единстве вокруг поддержки: Зеленский едет в США для встречи с Байденом, — ОП

Глава государства планирует уделить внимание общим проектам Киева и Вашингтона в сфере производства вооружения. В Белом доме подтвердили переговоры.

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Владимир Зеленский, который сейчас находится на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, 11 декабря отправится с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Там у него запланирован ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что украинский глава государства собирается провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. Также у Владимира Зеленского в США состоится еще несколько встреч и переговоров, однако более детальной информации об этом также нет.

"Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации", — говорится в сообщении Офиса президента.

Отдельно были отмечены темы, которые украинский президент намерен поднять в Вашингтоне. В первую очередь речь пойдет о продолжении оборонного сотрудничества Украины и США. В том числе то, что касается общих проектов по производству оружия и систем противовоздушной обороны.

Также планируется обсуждение координации усилий двух государств в следующем году.

Визит Зеленского в США: реакция Белого дома

Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон с официальным визитом.

Отмечается, что переговоры пройдут во вторник, 12 декабря, хотя свой визит глава государства начнет днем ранее.

"Президент Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отправится в США на встречу с Джо Байденом Фото: Скриншот

Лидеры планируют обговорить неотложные нужды ВСУ и важность постоянной поддержки со стороны Вашингтона в критический момент, ведь Россия продолжает наращивать ракетные удары и атаки БПЛА по мирным городам.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден отреагировал на провал голосования за помощь Украине. По его словам, республиканцы в Конгрессе США грозят прекратить поддержку Украины, если не смогут "провести свою экстремальную политику пограничного контроля", а это является политическим шантажом.