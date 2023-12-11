Путину не нужен мир в Украине: Зеленский заявил, что переговоры с Кремлем невозможны (видео)

Украинский лидер подчеркнул, что люди, находящиеся на оккупированных территориях, сами вправе выбирать, под каким флагом им жить.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не нужен мир в Украине. Об этом он заявил в интервью латиноамериканским СМИ 10 декабря.

И добавил, что переговоры ни с Путиным, ни с его кремлевскими приспешниками невозможны, также как компромиссы.

"Прежде всего, ему (Путину. — Ред.) не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-то проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну", — сказал Зеленский.

Зеленский задал риторический вопрос о том, как и о чем вообще возможно договариваться с агрессором, террористом.

"Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках-поселках, которые оккупировали, которые там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы такие?" — высказался глава государства.

Президент подчеркнул, что люди, живущие на оккупированных территориях Украины, согласно Конституции страны имеют право на защиту своих прав и свобод, на освобождение от агрессора.

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"Кто-то хочет умирать? Нет. Все живые люди. Но этот человек (Путин. — Ред.) не хочет никакого диалога, он не хочет остановить войну", — констатировал Зеленский.

Как заметил украинский лидер, для Путина сегодня остановить войну — это сказать два слова по телефону: войскам отойти.

"Это восстановление, это полное восстановление (территории. — Ред.). Дальше — это чисто дипломатия, дальше разговор без всякого оружия. Этот человек не хочет это делать, он не заинтересован", — уверен президент.

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Зеленский напомнил, что в 2014 году после оккупации Россией части Донбасса Путин заявлял, что не намерен идти полномасштабной войной против Украины. Тогда оправданием диктатора было то, что он помогает русскоязычным.

"Если это так, зачем он пошел полномасштабной войной? Все, что он говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине, ему нужна Украина как часть, как анклав России. Что он сделал с Беларусью, что делал с Молдовой, Грузией. Всюду, как у нас — захваченная часть целостной территории, чтобы не было стабильности и уже через время прийти и захватить полностью", — пояснил президент Украины.

И добавил: просто Украина большое государство и ему не удалось это сделать.

"Кто он? Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии", — подытожил Зеленский.

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Напомним, что президенту Украины Владимир Зеленский удалось пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Сенате Аргентины.

Кроме того, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Аргентине провел встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пеньи, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу и президентом Эквадора Даниэлем Нобоа.