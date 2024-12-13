Путин боится сговора Трампа и Си: зачем Медведев ездил в Китай и что из этого Украине

Related video

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями". Во-первых, Путин, судя по всему, пообещал Си то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие. Что касается "Орешника", то он оставляет за собой эту опцию. Во-вторых, Путин пока не будет садиться за стол переговоров. И это вполне устраивает Китай, который ждет, когда же Трамп обратится к Си с предложением надавить на Путина.

В Кремле прекрасно понимают, что неожиданное приглашение лидера Китая на инаугурацию может привести к тому, что Китай и США могут сепаратно от РФ сесть за стол переговоров и попытаться начать говорить о Ялте-2. Именно поэтому Путин попытается интенсифицировать две вещи: мясные штурмы и обстрелы энергетики (что мы сегодня и увидели). Плюс, при необходимости, может применить "Орешник".

Собственно, ничего нового, кроме того, что в ближайшее время в переговорную игру попытается уже более предметно вмешаться Китай. Подчеркну: более предметно.

Отдельно стоит отметить: возможное появление Китая в этих переговорах окончательно превратит Украину в один из многих пунктов к обсуждению. И нам уже сейчас надо писать возможные сценарии развития событий. Но куда легче тратить энергию на ежедневные срачи и поиски позитива в сирийских войнах. К сожалению, даже на экспертном уровне, об этом почти никто не хочет думать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно