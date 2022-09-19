Генасамблея ООН. Три питання по Україні які повинні вирішити світові лідери

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Загострені війною нерівність, голод, кліматичні кризи, дезінформація, ворожі комунікації в інтернеті та наслідки трирічної пандемії — це головні виклики, які стоять перед сьогоденням, окрім війни. І вони будуть предметом уваги на конференції ООН. Путін використав цей момент слабкості світу, щоб завдати удару, впевнений, що міжнародний порядок капітулює. Минуло майже сім місяців, а Україна разом зі світом пручається.

Перед міжнародною спільнотою стоять три завдання:

Зберегти єдність проти російської агресії, зокрема серед країн африканського континенту, Латинської Америки, Близького Сходу. Для цього також відповісти на глобальні виклики, що хвилюють різні континенти, попри стратегічні розбіжності з Росією та КНР — двома членами Ради Безпеки ООН. Знайти рішення: яким буде завтрашній міжнародний порядок та архітектура органів, які мають його забезпечувати, щоб агресія Росія остаточно провалилася, не спричинивши міжнародних та регіональних конфліктів у різних частинах світу.

Вперше за три роки лідери країн особисто виступатимуть в ООН, а не дистанційно. Крім президента Зеленського, виняток для якого зробила асамблея ООН 193 голосами через продовження іноземного вторгнення та воєнних дій, що вимагають від нього виконання його обов'язків з національної оборони та безпеки, попри те, що Росія була проти.

Похорон Єлизавети II, що збігся з першим днем ​​тижня лідерів, створив логістичні проблеми у графіках. Байден як президент приймальної сторони вперше не зможе проголосити промову у вівторок під час фактичної зустрічі світових лідерів, відомої як Загальні дебати, і зробить це в середу. Гутерреш пропустить похорон, щоб головувати на "Саміті з трансформації освіти", який присвячений забезпеченню якісної освіти для всіх дітей до 2030 року, яка втратила суттєві позиції під час пандемії.

Сесія розпочалася 12 вересня, тиждень лідерів — сьогодні. Першою традиційно вже протягом семи десятиліть виступає Бразилія, тому що на перших сесіях ГА вона добровільно виступала першою, коли жодна інша країна цього не зробила.

Близько 150 президентів, прем'єр-міністрів та монархів входять до списку доповідачів. Байден, президент Бразилії Болсонару, президенти Туреччини, Ірану, Франції, Колумбії, Південної Кореї, ПАР, Єгипту та Венесуели. Серед глав урядів — прем'єр-міністр Великобританії Трасс, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністри Японії, Ізраїлю, Іраку та Пакистану. Президенти Росії та Китаю не наважилися приїхати особисто та відправляють міністрів закордонних справ.

Окрім спільних самітів, тиждень буде насичений двосторонніми та груповими зустрічами, де розв'язуватимуть багато важливих питань епохи. Традиційний обід або вечеря міністрів закордонних справ п'яти членів Ради Безпеки ООН вперше за багато років не планується.

Одне з головних засідань Ради Безпеки ООН відбудеться 22 вересня. Тема: боротьба із безкарністю під час війни в Україні. Засідання ініціювала Франція, яка головує в Раді цього місяця. Крім п'яти міністрів — членів Ради Безпеки, запрошено Дмитра Кулебу.

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