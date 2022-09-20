Китай обирає наступника Путіна. Що секретар Ради Безпеки РФ Патрушев робив у КНР

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На тлі всіх міжнародних подій більшість ЗМІ транслює інформацію про похоронну церемонію Королеви Єлизавети II. Але мене більше цікавить і насторожує дводенний візит секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева до Китаю. Там він зустрівся з членом Політбюро ЦК КПК та секретарем Центрального політико-правового комітету КНР Го Шенкунем, головою комісії із закордонних справ Комуністичної партії КНР Яном Цзечі та міністром безпеки Китаю Чень Веньцином.

На мою скромну думку, для секретаря Ради Безпеки РФ це дуже високий рівень зустрічей. Може, Пекін бачить у Патрушеві правонаступника та заміну Володимиру Путіну?

Кремль у пошуках якихось друзів по всіх континентах світу зрозумів, що на Туреччину сподіватися марно. Туреччина відмовилася допомагати Москві у військово-технічній сфері. У сфері торгівлі та туризму Анкара також відмовилася обслуговувати російські платіжні картки "Мир", а сьогодні Туреччина ще й відмовила навчати російських льотчиків цивільної авіації. Тож Кремль вирішив зробити основну ставку на Китай. В атаку пішов старий та досвідчений кадебіст Микола Патрушев. Зустрічі пройшли не в Пекіні, а у місті Фучжоу віддаленої провінції Фуцзянь. Усі зустрічі мали закритий формат.

Про ці зустрічі державне китайське інформаційне агентство Сіньхуа пише небагато. Натомість бісер розсипають російські ЗМІ, хоча російських журналістів у пулі Патрушева не було.

За словами агентства Сіньхуа, член Політбюро ЦК КПК Го Шенкунь дав високу оцінку зустрічам. Він наголосив, що "політична взаємодовіра між двома країнами продовжує поглиблюватися, взаємовигідна співпраця дає плідні результати, а дружба з покоління в покоління глибоко вкорінюється в серцях людей". Під час цих переговорів основну увагу приділили поглибленню співпраці між китайськими та російськими правоохоронними органами та органами безпеки, а також у сфері обміну розвідувальною інформацією. Співрозмовники домовилися продовжити військову співпрацю, включаючи спільні військові навчання та спільне патрулювання (*Патрулювання як створення та відпрацювання "коридорів" для торговельного трафіку в потенційній акваторії тайванського конфлікту для захисту морських перевезень).

Патрушев висловив готовність російської сторони й надалі активізувати обміни на всіх рівнях із китайською стороною для створення міцної безпеки для безперебійного розвитку співробітництва між двома країнами у різних сферах.

Сигнали тривожні. Тривожні не лише для України, а й для всього світу, включаючи США та інші країни НАТО.

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