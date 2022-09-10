Изюмский котел близко. О чем ноют и о чем молчат российские генералы

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Украинское контрнаступление на Харьковщине вернуло под контроль ВСУ уже около 1000 квадратных километров территории области. Около 30 населенных пунктов опять под украинским флагом, включая Балаклею. Взятие Купянска – вопрос нескольких дней. Под угрозой Изюм – важнейший логистический центр, в котором российские войска могут попасть в окружение.

Наши герои вклинились на 50 километров вглубь захваченной россиянами территории. За первый день наступления ВСУ уничтожили 640 раш*стов и 650 — на вторые сутки.

Масштабы российского провала таковы, что их уже невозможно скрывать. Тем не менее, кремль занял тактику упрямого замалчивания того, что творится в Харьковской области. Федеральные телеканалы во всю транслируют мантры "победобесия", а в официальных сводках российского минобороны ни слова о потерях.

Более того российские военачальники, вместо того чтобы делать выводы, ищут "отмазки" для сокрытия своего позора. Для этого через прикормленных военкоров в российском инфополе вовсю понеслись тексты, главная мысль которых – "генералы не виноваты".

"Если бы Сталин снимал и расстреливал командиров и командующих за каждый начавшийся немецкий контрудар, у нас комсостав закончился бы еще в сорок первом. … Собранные противником в кулак силы — это не булавочный укол, который можно остановить тетрадкой школьной. Это согласованное, организованное действие многих тысяч (в конкретном случае — десяти — двенадцати) хорошо обученных, несколько недель готовящихся к удару, мотивированных на победу, бойцов. Которыми командуют опытные командиры, а их действия сппланированы лучшими генералами ВСУ и США", — ноют российские генералы.

И это вместо того, чтобы вытаскивать своих солдат, которые в любой момент могут "свариться" в Изюмском котле.

В параллельной реальности российского военного командования "вторая армия мира" все еще способна успешно воевать против всего Запада. На самом деле – раш*сты терпят сокрушительное поражение от ВСУ.

И этого поражения им не простят. Привыкшие к собственному величию, российские обыватели уже требуют показательных судебных процессов над бездарными генералами, доведшими ситуацию до ручки. По их мнению, парочка расстрелянных командармов лучше, чем всеобщая мобилизация.

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