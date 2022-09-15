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Мнения Российско-украинская война

Хватить кормить вату дерь*ом! Затопления Кривого Рога не было и не будет

"На всякий случай инженеры решили спустить воду из водохранилища на несколько метров, чтобы ослабить давление на плотину, которая хоть и не была разрушена, но получила мелкие повреждения. Но никакого затопления Кривого Рога, равно как и затопления понтонных переправ ВСУ, не было и не будет". Мнение.

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Советник министра внутренних дел Украины
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Дамба на реке Ингулец, которую Россия обстреляли в надежде затопить Кривой Рог
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Вчера вечером весь российский сегмент интернета гудел. Путин дал приказ нанести мощный удар по дамбе водохранилища на реке Ингулец, которое питает водой Кривой Рог и окрестности.

Те русские, кто с пеной у рта отрицали Бучу, где российские солдаты убили более 400 украинцев, вчера радовались, предсказывая апокалиптические последствия этого ракетно-пиарного удара – что, мол, гигантская волна затопит половину Кривого Рога, а значит, могут погибнуть десятки тысяч мирных жителей.

Решил разобраться в этом вопросе. Позвонил друзьям в Кривой Рог, спросил, не затопило ли их их дома после очередной ракетно-пиарной атаки Путина. Навел справки у тех, кто владеет вопросом.

Сообщаю: из шести ракет X-101, каждая ценой 5 миллионов долларов, попала только одна. И то не в основание дамбы, а сверху, лишь слегка поцарапав бетон.

На всякий случай инженеры решили спустить воду из водохранилища на несколько метров, чтобы ослабить давление на плотину, которая хоть и не была разрушена, но получила мелкие повреждения.

Никакого затопления Кривого Рога, равно как и затопления понтонных переправ ВСУ, не было и не будет.

Вода в реке Ингулец запланировано поднимется лишь на 20 сантиметров, что никак не помешает для планирования и проведения боевых действий ВСУ на юге Украины.

В Карачуновском водохранилище останется достаточно запасов воды для того, чтобы обеспечивать водой жителей Кривого Рога и работу промышленных предприятий.

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Река Ингулец, на которой находится поврежденная дамба
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Дамба на реке Ингулец. На фото видно Карачуновское водохранилище
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Ремонтные работы на дамбе, пострадавшей в результате обстрела Россией
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Резюме:

  1. Погибших и раненых украинцев от этого пиар-ракетного удара нет. Поврежденную дамбу отремонтируют за счет российских репараций.
  2. Кривой Рог не затопило и не затопит. Несколько луж на улицах – не в счет.
  3. Никакого отрицательного влияния на ход боевых действий на юге Украины это военное преступление не окажет. Херсон будет освобожден!
  4. Роспропагандисты и так называемые военкоры в очередной раз накормили своих зрителей и читателей дерь*ом. Те облизнулись и стали ждать очередной порции.
  5. У армии РФ – минус шесть высокотехнологичных ракет Х-101 на сумму 30 миллионов долларов. Технологический срок изготовления такой ракеты составляет минимум год.
  6. Ненависть криворожан к русским оккупантам, которая и раньше кипела, как волна, теперь стала зашкаливать. Еще больше горожан добровольно возьмут в руки оружие и будут выжигать оркскую нечисть до нашей полной Победы!

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